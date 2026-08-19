Una nena de 3 años desapareció del patio de su casa y la hallaron en un descampado: el inquietante video

Tras varias horas de desesperación, encontraron a la menor en medio de la oscuridad. Apareció el registro de una cámara que está en manos de la Justicia.

La nena desaparecida en San Luis fue hallada en un descampado, a pocos metros del lugar donde había sido vista por última vez.

Varias horas de búsqueda desesperante se vivieron en la tarde noche del martes. Las autoridades activaron la Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 3 años, quien había sido vista por última vez en el patio de su casa. Finalmente la hallaron y se conocieron cómo fueron los momentos en que estuvo desaparecida.

La desesperación e incertidumbre llegó luego de que perdieran de vista a Nancy Aitana Isabella Ibarra, que estaba jugando en el patio delantero de la casa , ubicada en inmediaciones de calle 3 y calle 111, en cercanías de una fábrica abandonada en la zona del Parque Industrial Norte, en la capital de la provincia de San Luis.

El último indicio era que la menor estaba jugando con sus hermanos entre las 14 y las 15 horas del martes, y luego la perdieron de vista. Tras el aviso de la madre, pasadas las 18 horas se desplegó la búsqueda por la denominada “zona cero” donde llegaron efectivos de diferentes divisiones y comisarías, incluso de la brigada canes, y bomberos.

Cerca de 100 efectivos encabezaron la búsqueda de la menor, mientras otros agentes revisaban las cámaras de seguridad de las fábricas que se encuentran linderas en la zona.

A primera hora de la noche, el Ministerio de Seguridad Nacional activó el Alerta Sofía y se cerraron todos los pasos fronterizos para intentar evitar que la niña pueda ser trasladada fuera del país. Además, se reforzaron los controles ante cualquier posible movimiento relacionado con su desaparición.

Luego de varias horas de tensión y búsqueda, la nena apareció en una zona descampada muy cerca de su casa, apenas pasada la medianoche de este martes.

Tras horas de desesperación, así fue el encuentro de la nena y su mamá

"Tenemos excelentes noticias. Muy felices de que esta búsqueda haya tenido un buen final. La nena apareció. Estaba dormida en un descampado muy cercano a la vivienda precaria donde vive. Se había quedado dormida ahí", informó Sebastián Cadelago Filippi, procurador general de la provincia puntana a TN.

"Por suerte, está en muy buenas condiciones. Ya está con su mamá y la están atendiendo en una ambulancia por cuestiones de precaución, pero sabemos que está todo bien", aseguró el funcionario.

En cuanto a los detalles del caso, Cadelago Filippi precisó que la precaria vivienda donde vive la menor está "dentro de descampado muy grande". "Ya habíamos revisado algunas cámaras que están en las fábricas y la búsqueda se complicó un poco por la falta de luz y la nocturnidad", detalló.

"Sabíamos que la nena tenía que estar en la zona del descampado porque las cámaras en ningún momento la tomaron. Acentuamos el rastrillaje en la zona del descampado con unos 100 policías trabajando hombro con hombro y gracias a Dios la pudieron encontrar", informó el funcionario provincial.

Una cámara de seguridad registró a la nena con una mujer

Horas antes de la desaparición de la menor, una cámara de seguridad la captó descendiendo de un automóvil Volkswagen oscuro, cerca de una estación de servicio en avenida Lafinur y España.

En las imágenes se ve a la pequeña junto a una mujer. Según el registro fue a las 16:33 horas del martes 18 de agosto, es decir después de más de una hora que desapareciera. El lugar donde reside la pequeña está a 4 kilómetros de distancia de donde fue registrada por las imágenes.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia rápida impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, diseñado para activar de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida puede estar en una situación de alto riesgo inminente.

Su objetivo principal es acelerar la localización mediante la intervención coordinada de distintas áreas y fuerzas de seguridad.

Este sistema se basa en una difusión masiva y dirigida del caso, utilizando herramientas como afiches con datos clave, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales. De esta manera, se busca ampliar el alcance de la información en el menor tiempo posible y facilitar que la población pueda aportar datos que ayuden a encontrar a la persona desaparecida.

En Argentina, la Alerta Sofía lleva su nombre por Sofía Herrera, la nena de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, y a quien aún se sigue buscando.

En ese contexto, desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que este mecanismo debe aplicarse solo en casos puntuales, cuando la participación de la comunidad resulte clave. La intención es evitar un uso excesivo y garantizar que, cuando se active, la difusión tenga un verdadero impacto y contribuya de forma efectiva a la localización de niños y adolescentes en riesgo.