Vientos de más de 90 km/h, fuertes tormentas y lluvias de hasta 60 mm: alerta del SMN

Están vigentes dos alertas para este lunes. Se advierte por la presencia de granizo y visibilidad reducida. Qué zonas serán las más afectadas.

El norte del país estará afectado por intensos fenómenos climáticos.

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos del país. Para este lunes, rigen dos alertas de nivel amarillo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por fuertes vientos y tormentas para este comienzo de semana, tras el inicio del invierno.

Las advertencias estarán vigentes durante este lunes y anticipan fenómenos que podrían causar daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alerta por vientos de más de 90 km/h

La alerta amarilla por viento alcanza sectores cordilleranos del noroeste de La Rioja, el oeste de Catamarca y zonas del oeste de Salta y Jujuy.

Según indicó el SMN, en el área de alta montaña se esperan vientos provenientes del oeste, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores y provocar una importante reducción de la visibilidad, especialmente en caminos y pasos ubicados a mayor altura.

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Además, para zonas del centro de Salta y Jujuy rige una alerta por viento Zonda. En esos lugares se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

El fenómeno también podría generar un brusco aumento de la temperatura, baja humedad y presencia de polvo en suspensión.

Alerta amarilla por tormentas fuertes: qué zonas estarán afectadas

Por otro lado, el organismo nacional emitió otra alerta amarilla, donde se anticipan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo.

Se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. Y según precisó el SMN, esta alerta afectará a toda la provincia de Misiones.

La mayor intensidad de las tormentas estaba prevista durante la madrugada y la mañana en las zonas sur y centro de Misiones. En el norte provincial, los fenómenos más importantes se esperaban principalmente durante la mañana.

El ingreso de un frente frío también provocará un marcado descenso de las temperaturas hacia el final de la jornada, con posibles bancos de niebla y condiciones más frías durante el martes.

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Las recomendaciones del SMN

Frente a las tormentas, el organismo aconsejó:

evitar actividades al aire libre.

no refugiarse debajo de árboles o postes.

permanecer dentro de viviendas, edificios o vehículos cerrados.

desconectar los electrodomésticos si ingresa agua, mantener limpios de sagües y sumideros y evitar circular por calles inundadas.

Ante los fuertes vientos, se aconseja:

asegurar los objetos que puedan ser desplazados.

mantenerse lejos de puertas y ventanas y extremar las precauciones al conducir.

cerrar las viviendas para impedir el ingreso de polvo, mantenerse hidratado y evitar encender fuego.

Ante estas condiciones adversas, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer cómo evolucionarán las condiciones climáticas.