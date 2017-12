Pamela Anderson también fue víctima de acoso

Estados unidos. A las numerosas denuncias contra el director Harvey Weinstein se suma la de la actriz Pamela Anderson. La rubia cuenta que en el 2008, pese a tener ya fama mundial, vivió una situación incómoda con el acusado. “Me llamó y me dijo: ‘Pequeña, tienes muchísima suerte de que te haya puesto en mi película, eres Pamela Anderson y no te mereces nada. Si no haces esto, nunca volverás a trabajar en esta ciudad’”.