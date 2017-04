Riavitz explicó que la cobertura de los medicamentos por la obra social es en general del 70 u 80% y que se otorgaba un extra para completar el 100% a los afiliados que tramitaban el subsidio. A partir de la nueva circular se cambiaron los requisitos para obtener ese descuento extra

En principio, no podrá cobrar más de un haber mínimo y medio. También se tendrá en cuenta para no otorgar la exención si tiene más de una propiedad o si tiene una prepaga además de la obra social estatal de los jubilados. Otra de las nuevas condiciones que dispuso el PAMI para otorgar el subsidio es que el afiliado no disponga de un auto menor a 10 años de antigüedad. Riavitz enfatizó, además, que el que pida el subsidio no debe ser propietario de un avión ni de una embarcación de lujo.

“Aunque parezca absurdo había en todo el país 3500 afiliados que tenían este tipo de vehículo y también pedían que el PAMI les complete la cobertura al 100% de los medicamentos”, aseveró.

Igualmente aún existe la vía de excepción para los jubilados que, a pesar de no cumplir con todos los nuevos requisitos, puedan demostrar que gastan en medicamentos más del 5% de su haber. Riavitz comentó que estuvo reunido con el diputado provincial por Libres del Sur Jesús Escobar, quien le planteó que les estaba sacando el subsidio a quienes más lo necesitan.

“Pero no es sí, el jubilado siempre tuvo que hacer el trámite para llegar a una cobertura del 100% y ahora puede alcanzarlo, pero por la vía de excepción si es que realmente lo necesita”, explicó el funcionario. El trámite puede demorar un mes.

Riavitz se manifestó sorprendido por algunos casos vistos. “Es increíble, viene gente dueña de funerarias a solicitar el subsidio. Se toma como un derecho adquirido y no se entiende que es solidario”, concluyó.

“Si una persona tiene dos propiedades o si paga una prepaga, podemos considerar que tiene acceso a pagar el 20 o 30% restante que no le cubre la obra social”.“Lo que busca esta medida es que el subsidio llegue a quien realmente lo necesita y no que lo soliciten todos como si fuera un derecho adquirido”.Lucas Riavitz. Director Ejecutivo del PAMI en Neuquén