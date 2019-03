Siempre sonriente, Pampita caminó algunos metros junto al cronista del envío. En principio, se mostró muy feliz con su nuevo noviazgo con el empresario Mariano Balcarce, pero aseguró que no hablaría al respecto. Luego, hizo referencia a su trabajo en la pantalla chica. “Estoy muy bien, descansé un montón y estuve con mis hijos, y ahora empiezo con todo para la tevé, hablando de Net TV y Pampita Online”, lanzó la modelo y continuó relatando sobre el “Bailando”: “Hay que conversar y veremos qué pasa. Todavía no me junté con los productores pero me gustaría estar en el jurado. Siempre que estoy lo disfruto mucho”.