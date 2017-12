"No puedo hacer ningún comentario y espero que lo respeten", dijo Pampita cuando se retiraba del Bailando 2017. Los primeros indicios fueron la falta de mensajes de amor en las redes sociales.

"Me imaginé que me iban a preguntar, y la respuesta es que no tengo nada que contarles y me voy a mantener así. Es lo único que les puedo decir", dijo la modelo. Al ser consultada por si estaba separados, sentenció "¡Me voy a dormir!".

