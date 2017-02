Pánico en Provincias Unidas por alacranes

Neuquén.- Una vecina del barrio Provincias Unidas está alarmada por la aparición de alacranes dentro de su casa. Asegura que provienen de un terreno baldío lindante que tienen los yuyos de más de un metro de largo y que desde la Municipalidad no le dieron respuestas ante sus pedidos de intervención.

Fue su propio marido el que mientras miraba televisión desde el sillón notó que por su hombro caminaba un alacrán. El susto fue grande pero alcanzaron a encerrarlo en un frasco de vidrio. Al poco tiempo, mientras ella cocinaba se topó de frente en su mesada con otra de estas alimañas a la que también encerró en el mismo frasco.

Pesadilla

Pero la pesadilla por la presencia de estos arácnidos no es nueva. Hace tres años, uno de sus nietos sufrió una picadura de alacrán en un pie. Mientras estaba en casa de los abuelos, el pequeño sintió un dolor muy fuerte cuando se puso la sandalia y al sacársela su mamá encontró el alacrán. La picadura le produjo una gran ampolla que le duró varios días.

“Me da pánico, la semana que viene llega mi hijo con los nietos y tengo que ponerle un colchón en el piso. No voy a estar tranquila con estos bichos adentro”, describió Alicia Nielsen.

“Estamos desinfectando constantemente nuestra casa, pero siguen apareciendo los alacranes. Ya ni me animo a dormir con la ventana abierta por miedo a que ingrese otro. Necesitamos que se limpien los baldíos para que no sean generadores de estos bichos”. Alicia Nielsen. Vecina de Provincias Unidas

Terreno y yuyos

La mujer vive sobre la calle Basavilbaso al 1500 desde hace 15 años, el mismo tiempo por el que reclama a la comuna que obligue al propietario del baldío de la esquina que lo limpie. Además, en la vereda de enfrente hay otro terreno que también está cubierto de yuyos, que incluso impide el paso de los vecinos.

Nielsen aseguró que ya ni abre las ventanas de su casa por miedo al ingreso de los alacranes. Además, contó que otros vecinos de la cuadra también se encontraron con estos arácnidos dentro de sus viviendas, además de roedores y todo tipo de insectos.

Luego de encontrar los alacranes dentro de su casa, la vecina se comunicó con la Municipalidad para alertarlos de la situación. “Sólo me dijeron que me volverían a llamar para darme el número del reclamo. Pero aún no pasó nada. Yo cumplo con mis impuestos, los llamé a ellos primero. Pero si no responden, tengo que hacer pública esta situación”, consideró.

La vecina de Provincias Unidas aseguró además que conoce a los alacranes que habitaban desde siempre la zona de las bardas neuquinas y aseguró que los que aparecen ahora son distintos, ya que tienen “manchas marrones y son mucho más ponzoñosos que los otros”.