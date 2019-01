"Para Campanas me inspiré en mi experiencia

Por otro lado, la protagonista de la nueva ficción de Telefe sostuvo que no fue casualidad que vuelva a la televisión con un personaje que sufre violencia de género y en ese sentido valoró: “Me enorgullece que un programa del primer time hable de estos temas. Que deje de poner a una mujer de objeto”.

La actriz hizo hincapié en que Campanas en la noche no sólo plantea un caso de la violencia de género, sino que además muestra “la transformación y lo que le cuesta a una mujer salir de esa oscuridad y de esa manipulación”.

“Si me tengo que poner a pensar en quién me inspiré, o de dónde saqué referencias, diría que de la vida misma”, afirmó Calu. Y precisó: “De experiencias que viví con un novio que me decía cosas parecidas a las que me dice Vito (el personaje de Esteban Lamothe) o de las de amigas…”. “También de cosas que leo en diarios o veo en el noticiero”, agregó.