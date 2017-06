Miller explicó que fue designado por el secretario general Gerardo Martínez para normalizar la seccional Neuquén y ampliar el padrón de trabajadores afiliados.

El interventor criticó las medidas de fuerza llevadas a cabos por un grupo de trabajadores desocupados en los últimos días con cortes de ruta en el ingreso a los yacimientos.

"UOCRA en los cortes de ruta de los últimos días no tienen absolutamente nada que ver. Hay cosas que no se pueden controlar", dijo Miller y agregó que este tipo de metodología no le hace bien a nadie.

“Los principales perjudicados son los que buscan empleo. Pero también perjudica a los trabajadores que no cobran ese día, demoran el ingreso de los trabajadores desocupados y afecta la producción de las empresas. Hay que pensar bien antes de hacer un corte”, sostuvo.

Además, Miller se refirió a su relación con Juan Carlos Levy, con quien dijo no tienen ningún tipo de relación y al que criticó porque no acepta las decisiones de Gerardo Martínez.

Por último, el interventor señaló que el no tiene facultad para llamar a elecciones sino que ese depende de la Comisión Directiva Central. “Tenemos que engrosar el padrón, tenemos 1300 afiliados y en Neuquén hay 10 mil trabajadores en relación de dependencia”, concluyó.

