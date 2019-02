Para no darse por perdido, salió una app para elegir el ganado

Es obvio que Tudder es una gran estrategia de marketing que usó como trampolín el reciente Día de San Valentín para tomar fuerza promocional. La empresa desarrolladora de la app, Hectare Agritech, no es la primera vez que se involucra con cuestiones de ganado. Ya hace unos años había lanzado una página web de nombre SellMyLivestock, que en este caso funciona como un compraventa. Esto quiere decir que si un granjero desea vender sus a sus vacas, completa el perfil con los datos requeridos (edad del animal, raza, salud, etc.) y aguarda con paciencia a que le comiencen a llegar (o no) las ofertas.

Según reveló uno de los responsables de Tudder, en la actualidad más de un tercio de las personas dedicada a criar ganado vacuno utiliza esta app. La idea es que esta red social de vacas funcione como complemento de la web y que tenga un carácter más desenfadado y divertido que SellMyLivestock. Los ganaderos pueden encontrar ejemplares que se ajusten a las necesidades de sus sementales y luego comprarlos.

¿Es efectivamente útil toda esta movida, más allá de que sea simpática? De acuerdo a la explicación que ofrecen algunos granjeros que la utilizan, esto les permite ahorrar costosos viajes a las ferias vacunas del país, porque la aplicación ofrece todo lo que necesitan: información, la posibilidad de contactar al vendedor para cerrar los detalles de la compra y también su traslado. Y para los desarrolladores -Hectare Agritech- ya es un éxito: recaudó más de tres millones de euros a través de diversos inversores. Tudder indexa a más de 43.000 reses y SellMyLivestock incluye toda clase de productos agricultores o ganaderos (desde grano hasta ovejas). Por lo que es probable que en cualquier momento se agreguen otras especies a Tudder.

Más de 42.000 granjas adheridas

La página SellMyLivestock, donde la app desvía a los ganaderos interesados en comprar vacas, les ofrece una amplia gama de información, que va desde el rendimiento de la leche y la cantidad de proteínas hasta el potencial de reproducción de cada una de ellas.

Doug Bairner, director ejecutivo de la desarrolladora Hectare Agritech, contó que Tudder ya tiene más de 42.000 granjas a lo largo del Reino Unido que ofrecen su ganado. “Hacer coincidir el ganado online es más fácil que emparejar humanos”, comparó Bairner con la famosa red social Tinder.