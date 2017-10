Para Pechi, el ajuste que hizo CALF se quedó corto

Quiroga volvió a apuntar a los altos sueldos que cobran los jerárquicos de la cooperativa dos días después de haber puesto el tema en el centro de la escena, en una entrevista poselectoral con este medio. El intendente está pidiendo que los salarios del Consejo de Administración se eliminen lisa y llanamente de los costos que se cargan a los usuarios del servicio eléctrico.

“Que cobren lo que quieran, pero que no se lo carguen a los vecinos conectados al servicio”, espetó el intendente. El intendente manifestó su beneplácito con el anuncio de recortes que hizo CALF luego de sus cuestionamientos públicos, pero consideró que se quedaron cortos los directivos. En concreto, Quiroga pretende que no se gaste más del uno por ciento del total del contrato en salarios de los jerárquicos, un ítem que se lleva el 3 por ciento con la pauta actual.

3 por ciento del costo del servicio se va en sueldos. El intendente de Neuquén adviertió que ese porcentaje debe reducirse a un tercio en el nuevo contrato que negociará la comuna con la cooperativa CALF por el servicio eléctrico.

Ayer, el jefe comunal aseguró que la continuidad de CALF como prestadora no peligra. “Lo que digo con toda seguridad y certeza es que seguirá a cargo del servicio, pero para ser una empresa de distribución de energía y no un anexo de la seccional del MPN, con una guarida de punteros”, aguijoneó el intendente antes de lanzar una advertencia: “Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero no con el costo de la energía”.

Para contrarrestar al intendente, CALF salió a anunciar el recorte de los viáticos y hasta la “suspensión de donaciones institucionales”, además del congelamiento por tiempo indeterminado la recategorización de todo el personal y una reducción en los costos de casi todos los servicios.

El nuevo contrato entre el municipio y CALF debe pasar por el Concejo Deliberante, y el concejal electo el pasado domingo por Cambiemos, Guillermo Monzani, que ocupará la presidencia del cuerpo, ya anticipó que será un tema prioritario a tratar. Como sea, no se resolverá hasta entrado el año que viene.