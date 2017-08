En 2017, la Provincia recibió unas 10 mil consultas de estudiantes que requerían el apoyo económico. El dinero destinado a este servicio aumentó un 36,7% con respecto al año anterior.

El año pasado se invirtieron 6,2 millones de pesos en becas y este año la cifra ascenderá a 8,4 millones de pesos. Las partidas se financian con un aporte del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN). Los beneficiarios del año pasado fueron 1176, mientras que en lo que va de 2017 ya se asignaron 2000 becas.

La ministra provincial de Educación, Cristina Storioni, destacó que es una política educativa de la agenda del Gobierno “la decisión de colaborar y fortalecer las trayectorias educativas obligatorias”. “También hay una decisión de colaborar para apoyar los estudios terciarios y universitarios. Está en la agenda, está priorizado”, dijo.

El aumento de la cantidad de dinero destinado a estudiantes se definió luego de que el gobernador, Omar Gutiérrez, y los funcionarios del área se reunieran con intendentes y presidentes de comisiones de fomento, quienes compartieron que la ayuda a universitarios debía ser más alta para que implique un verdadero apoyo.

Actualmente, las becas se brindan a estudiantes desde los 3 hasta los 25 años. La ayuda económica que reciben los niños de nivel inicial, los de primario y los de secundario es de 4 mil pesos anuales. Y la de universitarios o terciarios es de 3200 pesos mensuales.En lo que respecta a los estudiantes terciarios y universitarios, 86 beneficiarios accedieron a las becas durante este año, mientras que los alumnos que mantuvieron un promedio académico por encima de 7 conservaron el beneficio del Estado provincial que consiguieron en el 2016. María de Belén López, subsecretaria de Políticas Públicas Educativas, precisó que este año se cambió la inscripción general de las becas y que ahora se hace por la web, lo que les facilitó el acceso a los jóvenes, que sólo en las primeras 72 horas de abierta la inscripción ya eran mil.

“Fueron 10 mil los interesados y finalmente 3 mil los que completaron todos los papeles requeridos”, indicó la funcionaria.

El área provincial tiene destinadas, además, 20 becas extraordinarias para los niveles inicial, primario o secundario que se dan en situaciones de familias de extrema vulnerabilidad, en cualquier momento del año.

En otro orden, el gobierno provincial le dio vida a la beca Don Gregorio, que existía por decreto desde 1998, pero recién se activó en 2016. Desde el 2016 beneficia a estudiantes del paraje El Durazno, donde nació Gregorio Álvarez.

El año pasado se entregó a una alumna y este año a esa misma alumna y a otro estudiante, quienes recibieron 8860 pesos, lo que equivale hoy a un salario mínimo vital y móvil.

“Hemos roto con viejas prácticas de la entrega de la beca como una herramienta mal usada y oportunista. Esta transparencia también la valoran quienes aspiran a este acompañamiento en la trayectoria educativa”.“Con la inscripción mediante web, no hay posibilidades de que las becas sean entregadas arbitrariamente. No hay posibilidades de que ni el empleado ni la ministra administren las becas”.Cristina Storioni. Ministra de Educación de la provincia de Neuquén

Los becados, una inspiración

Los estudiantes universitarios que fueron beneficiados con las becas provinciales son convocados de manera voluntaria a participar de las actividades que realiza el Ministerio de Educación. Por ejemplo, recibir a otros estudiantes que llegan a la capital desde el interior.

“Tratamos de conquistar a los estudiantes acompañados para que se enlacen con estas actividades”, explicó Storioni.

Así las cosas, estudiar se vuelve cuesta arriba sin una ayuda económica.

8,4 millones de pesos destinó el Gobierno en las becas 2017.

El aporte lo hace el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN). Este año hay más de 2 mil becas entregadas a estudiantes de todos los niveles. El año pasado se entregaron 1176.

Para acceder a una beca hay que cumplir requisitos socioeconómicos. También se debe tener un promedio mayor a 7 en el caso de los universitarios.

La UNCo se quedó en unos 850 beneficios

Desde la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) brindan año a año 850 becas anuales de 1800 pesos mensuales. Para acceder se realiza una evaluación socioeconómica con asistentes sociales.

Cristina Cano, secretaria de Bienestar, comentó que hace años que la cantidad de becarios es la misma y que quedan afuera los que no cumplen con los requisitos. Los estudiantes se anotan a principio de año y luego tienen dos evaluaciones más para confirmar que continúan con sus estudios; si no es así, la beca pasa a otro estudiante. “Hace muchos años que la universidad tiene el mismo monto para las becas. A veces hay más solicitudes, pero el perfil socioeconómico no lo amerita. Lo que sí vemos últimamente es que jóvenes de clase media que antes no la pedían ahora se postulan”, informó .

Damián Díaz es estudiante de Psicología en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y desde el año pasado que está beneficiado con una beca provincial que lo ayuda a continuar sus estudios. “Sólo en micro tengo cuatro pasajes por día, así que la beca me viene bien. Vivo en Confluencia y la facultad está en Cipolletti”, explicó el joven de 25 años.

El alumno de tercer año contó que le costó renovar la beca ya que tuvo que mantener un promedio de 7 y además cursar al menos la mitad de las materias del programa. “Mi formación es pública y quiero aportar algo a la comunidad, por eso participo de organizaciones no gubernamentales en barrios carenciados”, contó el estudiante.