"El proyecto de la cuestión previsional lo que viene a traer es mayor prejuicio. Parece lindo cuando lo intentan vender pero en realidad es de mayor perjuicio para los compañeros en la actividad y para los jubilados. Muchas veces no se jubilan porque no se garantiza el 82% móvil de la jubilación, por eso hasta que no se le hace el cálculo finito no aceden al régimen", señaló el Quintriqueo en diálogo con LU5.

Lo que se proponía era que con 30 años de aporte equivale a la mitad del sueldo y con 40 años, el 65%. Aunque para el sindicalista, la propuesta no es tan así. "En el proyecto hay algo más perverso todavía porque ellos plantean que garantizan el 82% pero del salario mínimo vital y móvil ni siquiera garantiza el 82% del haber mínimo jubilatorio", enfatizó el dirigente de la CTA a nivel regional.

Aseguró que incluso sería más aún más bajo. "Hoy la jubilación mínima esta en 7200 pesos y el salario mínimo vital y móvil está aproximadamente a los 6300 pesos. Ellos garantizan a futuro el 80% de esos 6300 mil pesos", explicó.

