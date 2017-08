Para Sapag, el MPN "tiene que mejorar en la capital"

El ex gobernador y líder de la lista Azul dijo que su hermana, Alma “Chani” Sapag, hizo una buena elección en las PASO y que si bien esperaba más de 100 mil votos, aseguró que “todavía hay mucho que mejorar”.

Como argumento, indicó que Cambiemos, que salió primero como fuerza política, ganó por la agrupación de dos letras, la A y la B (de David Schelereth y Alejandro Vidal respectivamente), pero que en octubre sólo participará una sola.

En el medio hay otro debate: aún no se sabe con certeza hacia dónde irán a parar los votos que sacó Vidal en la interna, como tampoco los del resto de las fuerzas políticas que no alcanzan a estar dentro del podio para obtener un diputado de los tres que hay en juego en la elección.

“Chani, mi hermana, tuvo un desempeño muy bueno, 82 mil votos mil votos, y Cambiemos tuvo 89 mil como fuerza política y 7 mil votos de diferencia no es tan histórica. No hay que dramatizar elecciones, hay demasiados analistas y opinólogos”, expresó el ex gobernador en declaraciones a LU5.

A su vez, hizo foco en el territorio donde el MPN tiene que mejorar para poder revertir la elección el 22 de octubre. Dijo que en la capital neuquina Cambiemos le sacó 15 mil votos de ventaja, no así en el interior, donde en pueblos chicos ganó el MPN y en otras localidades se impuso Unidad Ciudadana. Es por eso que apostarán a otra estrategia en algunos circuitos electorales, donde el partido provincial quedó muy abajo.

Nunca apoyó las PASO

Sapag opinó que “hay que eliminar las PASO y que ese proyecto votado en 2009 nunca tuvo el apoyo de los legisladores del partido provincial en el Congreso de la Nación.

“La ley de las PASO hay que eliminarla porque volvemos a votar lo mismo en octubre, es un gasto innecesario para el Estado y para los partidos participando en una interna donde obligatoriamente está la ciudadanía”, indicó.

En ese sentido, agregó que el partido provincial no siempre tuvo el mismo nivel de participación en votos en las PASO. En 2013, con la pelea entre Guillermo Pereyra y Ana Pechen, el 57% de los electores se metió en la interna. Pero en 2015, la participación bajó al 13% en una ocasión en que se eligió como presidente a Mauricio Macri. Mientras que el domingo pasado, en un ambiente de polarización nacional, ese porcentaje subió al 22.

“Hemos sobrevolado esta grieta y tenemos que salir este discurso; ayer estuvimos charlando con Chani y llegamos a la conclusión de que la ciudadanía no tiene ganas de debatir personalismos, sino que a Neuquén le vaya bien, que haya trabajo, buena educación y circulación económica”, sostuvo.

En este sentido, explicó que “las discusiones pasionales” a favor o en contra de Cristina o Macri no tienen que estar en debate dentro del MPN: “Tenemos que estar por encima de esa discusión sin enfrentar a los gobiernos”.

Así, la estrategia para sumar votos se conocerá recién dentro de dos meses.

Los 15 mil votos que le sacó Cambiemos al partido provincial en la capital fueron clave para el triunfo del macrismo. Revisarán la estrategia.

La lectura desde Buenos Aires

Sapag resumió que al MPN nunca le fue tan bien en las elecciones a medio término, sobre todo cuando hubo fuertes influencias por los procesos económicos nacionales. Dijo que en este caso, salieron artículos periodísticos, “se ve que muy operados desde Buenos Aires”, donde muestran al partido provincial con una derrota histórica. Ante esto, expresó que el MPN salió tercero en 1885, con el plan Austral de Alfonsín, como también en el 2015.

77.746 votos sacó Alma Sapag con la lista Azul en las PASO.

Fue la candidata más votada. Sapag dijo que esperaba una mejor elección, que superara los 100 mil votos para el partido provincial. La lista Verde Manzana sacó 3387 sufragios.