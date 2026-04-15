Abuso sexual entre alumnos de una escuela primaria: las autoridades educativas tomaron una drástica decisión.

Madres de los niños afectados se reunieron con una supervisora y obtuvieron respuestas concretas a sus reclamos. Las clases seguirán suspendidas.

Una escuela patagónica se convirtió esta semana en el epicentro de una crisis tras las denuncias de presuntos abusos sexuales entre alumnos de apenas 7 años , protestas masivas, tensión con la Policía y clases suspendidas.

Una concentración frente a la Primaria N°21 de Trelew y posterior marcha al Municipio y a la inspección escolar, derivaron finalmente en la comunicación de una serie de drásticas medidas que buscan resolver el problema de fondo, como las familias afectadas reclamaban desde el inicio del conflicto .

"No queríamos promesas , queríamos hechos, y así fueron", afirmó una de las madres tras conocer la resolución de las autoridades educativas.

Las decisiones se conocieron en la noche del martes 14 de abril de 2026, después de que dos madres de los niños afectados y su abogada fueran recibidas por la supervisora seccional Graciela Ortiz en una escuela del mismo distrito.

La reunión puso fin a una jornada de mucha tensión y abrió al menos un compás de espera en un conflicto que había tenido momentos de alta tensión.

El lunes, una reunión se salió de control y hubo incidentes y roturas en el establecimiento escolar donde se habrían producido los abusos, además de un joven herido tras patear una puerta de vidrio.

Al día siguiente, hubo balas de goma de la policía luego de que algunos de los manifestantes que se concentraban frente a la escuela comenzaron a arrojarles piedras a los agentes que custodiaban el edificio.

Las principales medidas

Las medidas acordadas contemplan cambios profundos en el funcionamiento de la Primaria 21, que tienen como contrapartida cierta demora en el restablecimiento de las clases, porque hay que reorganizar casi todo.

El retorno a las aulas podría concretarse en aproximadamente una semana, según estimaron los responsables de la inspección ante las madres a las que recibieron, pero bajo condiciones radicalmente distintas.

Manifestación y disturbios en una escuela primaria de Trelew - acusan a un nene de abusar de compañeros Disturbios y marcha en una escuela primaria: padres denuncian que un nene abusó de compañeros. Diario Jornada

En primer término, porque una de las cosas que se decidió es remover a todo el personal de la escuela, desde la dirección hasta todos los maestros y hasta el último auxiliar.

La escuela estará a cargo de directivos con experiencia en situaciones de crisis, docentes capacitados para este tipo de contextos y equipos de supervisión permanentes.

También se incorporará contención psicológica dentro de la propia escuela, con profesionales que atenderán tanto a los alumnos como a sus familias.

Qué pasa con el menor acusado

En cuanto al niño señalado en las denuncias, de 7 años y alumno de 2° grado, que incluso fue escrachado en las redes, tampoco volverá a la Primaria 21, ya que fue excluido.

Manifestación y disturbios en una escuela primaria de Trelew - marcha por Rivadavia

Según les explicaron a las madres, se le garantizará el derecho a la educación bajo una modalidad alternativa, sin que esto implique su asistencia al establecimiento ni a ninguna otra institución del sistema educativo tradicional.

Justamente, una de las cosas que generaba quejas de los padres durante los reclamos es que el supuesto autor de los abusos era de una zona lejana a la escuela (el barrio INTA), y según habían investigado tenía una historia escolar conflictiva desde los 4 años, lo cual especulaban respondía a su paso por distintas escuelas y su llegada a la 21.

De la escuela a la Justicia

Más allá de las primeras y contundentes medidas ante los pedidos, una de las madres afectadas advirtió que el conflicto "recién empieza" y que las familias continuarán exigiendo respuestas hasta las últimas consecuencias.

De hecho, también apuntan a una instancia judicial, a partir de la denuncia que la madre de un menor que habría sido abusado en el recreo realizó en la Comisaría de la Mujer, y una fiscalía investiga el caso.

En ese contexto, la abogada que representa a las madres instó a otras madres a formalizar sus denuncias ante la misma dependencia. Comisaría de la Mujer:

"Es necesario que todas las mamás se animen y denuncien, porque se necesita un expediente para avanzar", explicó. El objetivo es reunir evidencia para que se investigue el proceder de los responsables escolares que fueron removidos.

También sobre la responsabilidad de otros adultos en las conductas de menores de edad. Samanta, una de las madres que hizo declaraciones radiales tras la reunión en la supervisión, lo explicó así: "No es culpa de la criatura, sino que seguramente naturalizó cosas que pasan en su casa".