Paula Chaves se la agarró con el "Bailando"

“Fueron años de mucho aprendizaje, lo pasé bárbaro, pero el último año me costaba. Me incomodaba tener que especular sobre la vida de la gente. Cuando teníamos que indagar más profundo ahí sí me ponía muy nerviosa y trataba de no opinar, porque tampoco me gusta que opinen de mi vida. No me sentía cómoda haciendo juicios de valor”, lanzó.

Fuerte mensaje

Sobre la actualidad de la pantalla, la rubia fue muy crítica: “Todo lo malo es lo que garpa. Creo que gran parte de la gente no quiere sentarse a ver peleas ni noticias malas. Veo peleas y agresividad en muchos lugares, por eso me parece interesante apostar por formatos entretenidos”.

A la hora de hablar de su nuevo ciclo, lo describió con una frase que parece más una crítica a Showmatch: “Es un programa súper tranquilo, no hay nada de agresividad ni un jurado con devoluciones fuertes”.