Pavimentarán 60 cuadras en dos barrios capitalinos

Remarcó el propósito del Plan Capital de potenciar la economía local puesto que las obras que se licitan privilegian a empresas neuquinas que contratan a trabajadores neuquinos, “priorizamos el desarrollo económico”, dijo Gaido.

“Estamos hoy aquí, en Islas Malvinas, en el marco de una recorrida por todas las obras que tenemos en marcha en el entendimiento que hacen al desarrollo territorial equilibrado que nos propusimos en nuestra gestión”, explicó el intendente.

Para el vicegobernador Koopmann, emprender “un plan de asfalto de 1000 cuadras y con fondos propios es algo que quiero destacar porque habla de la responsabilidad fiscal del intendente y de todo su equipo” y también destacó el hecho de que “los ingresos de la Municipalidad se invierten en desarrollo y en calidad de vida para todos los neuquinos”.

“Quiero felicitar a Mariano (Gaido) por la planificación que ha llevado adelante en la ciudad de Neuquén con una mirada equilibrada. Villa Ceferino e Islas Malvinas son dos barrios históricos que hace muchísimos años venían demandando los servicios públicos que ya fueron realizados y ahora se avanza con el asfalto”, mencionó.

Pavimentación 2.jpg

En Villa Ceferino la obra contempla la pavimentación aproximada de 5039 metros cuadrados que incluye a las calles Lago Hui Hui, Lago Hermoso, Rio Nahueve, Arabarco, Milanesio, Manuel Ferrari, Lago Meliquina y J. J. Castelli, entre otras, según informó el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola.

El objetivo de este pliego es la consolidación del sector mediante la construcción de los cordones cuneta faltantes y así poder ejecutar la carpeta de rodadura en todo el cuadrante. Las calles a intervenir son de carácter urbanas, con características de troncales y residenciales ya que por ellas no solo circulan vehículos particulares, sino que también camiones pequeños y el transporte público.

En una etapa anterior se ejecutaron los cordones cunetas, desagües y pavimento de la mayoría de las calles que integran al cuadrante Dr. Ramón, Combate de San Lorenzo, Avenida del Trabajador, Manuel Rodríguez y J. J. Castelli.

Por otro lado, la pavimentación de Islas Malvinas alcanza a arterias lindantes de San Lorenzo Norte. Un primer sector está limitado por las calles Castelli, Godoy, Dr. Ramón y Moritán, otro por las calles Castelli, Godoy, Dr. Ramón y Moritán, en cuyo caso serán intervenidas Falletti, entre Castelli y Roque Ramírez y entre Gotlip y Dr. Ramón; Casilda, entre Castelli y 26m hacia el Norte; Reconquista, entre Gotlip y Dr. Ramón; y Castelli, entre . Falletti y Casilda y entre Casilda y Reconquista.

Un segundo sector incluye al cuadrante República de Italia-Godoy-Castelli-Moritán. Allí se prevé llevar a cabo las obras de paquete estructural con carpeta asfáltica. En este caso, las calles que incluirán las obras son Falletti, Casilda y Reconquista, entre República de Italia y Castelli; Fittipaldi, entre Falletti y Moritán; y El Tostado, entre República de Italia y Fittipaldi.

En el sector Islas Malvinas se trabajará en el cuadrante Catriel – Abraham – Martínez – Batilana – Ruca Choroy. En este caso, las calles a asfaltar son Ruca Choroy, entre C. Catriel y Gdor. Batilana; y Goyeneche, entre C. Catriel y A. Yupanqui; Magaldi, entre C. Catriel y A. Yupanqui, A.Yupanqui y G. Martínez, y G. Martínez y Gdor. Batilana; Corel, entre Yupanqui y G. Martínez; Yupanqui, entre Albardón y A. Magaldi, Magaldi y Corel y David Abraham; Martínez, entre A. Magaldi y Corel y Corel y David Abraham; y Batilana, entre Lago Ruca Choroy y A. Magaldi.