Pavón: "Por suerte me saqué el balde de la cabeza"

El delantero de 21 años transita su mejor momento en la Ribera luego de haberse consagrado en el torneo pasado. A su velocidad y habilidad les agrega pausa y panorama, lo que lo convirtieron en un jugador de Selección. Es por eso que Jorge Sampaoli lo convocó para los dos amistosos que Argentina jugará en Rusia ante el local y luego contra Nigeria. “Si bien se dijo que tenía el balde en la cabeza, intentaba no darle bola a eso, hacía lo mío, entrenaba a full para poder estar cada día mejor. Creo que hoy ya no me dicen más que tengo el balde en la cabeza”, dijo el jugador.

Pavón lleva tres goles en la Superliga y fue el mayor asistidor en el equipo campeón. “Fui progresando de a poco, me fueron ayudando mis compañeros y a medida que fui entrenando me fui sintiendo mejor. Por suerte me saqué el balde de la cabeza”, expresó.

Además, habló de la importancia del cuerpo técnico. “Creo que en un momento estuve pasando cosas malas, que me mataron, que jugaba mal. Por suerte, hoy lo estoy haciendo bien, agradezco al cuerpo técnico por haberme bancado”, destacó el jugador y continuó desde la concentración de Argentina en Rusia: “Pasa por lo grupal, el equipo se siente muy bien en este momento. Salimos campeones y nunca nos relajamos, siempre fuimos para adelante. Ojalá sigamos así”.

6 jugadores del Xeneize están con su Selección

Pavón y Benedetto (Argentina), Cardona, Fabra y Barrios (Colombia) y Nández (Uruguay). Todos estuvieron en la victoria contra River.

"Yo solito me saqué de todos lados. De Boca y de la Selección. Es difícil pero es así. A Guillermo no lo podía mirar a la cara después de lo que pasó. Él ya no tenía fuerzas para defenderme".Ricardo Centurión. El ex Boca habló de su salida.

Piensa en Colo Colo

En la vuelta a los entrenamientos, el Melli tuvo la primera buena noticia y es que Sebastián Pérez hizo trabajos con pelota sin sentir molestias, por lo que irá sumando minutos para volver a las canchas tras su larga lesión. Mientras, los titulares –sólo cinco– hicieron trabajos regenerativos luego de la victoria contra River en el Monumental. El resto está con sus respectivas selecciones: Benedetto y Pavón (Argentina), Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra (Colombia) y Nhaitan Nández (Uruguay).

Por la fecha FIFA, Boca jugará un amistoso contra Colo Colo en Chile el sábado en horario a confirmar. Luego el plantel pensará en la fecha 9 de la Superliga cuando enfrente a Racing desde las 19:15 en la Bombonera.