Pearl Jam y los Red Hot, juntos en Lollapalooza

Las primeras dos bandas son la frutilla del postre. Con Eddie Vedder como guía, la banda de Seattle volverá al país después de dos años. Su última visita fue con un tremendo concierto en el Estadio Único de La Plata.

Anthony Kiedis, Flea, Josh Klinghoffer y Chad Smith también harán su retorno. Los Red Hot llegarán con su nuevo disco: The Getway (2016). Cabe destacar que el grupo californiano se encargó de cerrar la primera edición del festival local.

Aún no están definidos los line up del festival y no se sabe qué día tocarán Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers. En esta edición se agregó un día más y serán más de 100 bandas -entre artistas locales e internacionales- las que serán parte del Lolapalloza.

Entre los grupos nacionales figuran Las Pelotas, Bajofondo, Dante, Emmanuel Horvilleur y Miranda! integran la lista de los nombres “mainstream”. Los Espíritus, Marilina Bertoldi, Bambi, Indios, Octafonic, Leo García y Benito Cerati completan la lista en el territorio más alternativo del rock y del pop.

En cuanto a la venta de entradas, ya se agotaron las instancias Early Bird y preventas 1, 2 y 3. Actualmente están disponibles la preventa 4 para las entradas generales y la preventa 1 para las VIP. El pase para los tres días cuesta $4400 más cargo por servicio y $8500 el pase para las entradas VIP (más cargo por servicio). Una vez finalizada la preventa 4 se pasará a la última instancia, el precio final, que será de $4990 más cargo por servicio. Los tickets se pueden adquirir en AllAccess y en lollapaloozaar.com.