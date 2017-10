Peligra la nueva temporada del Soñando por bailar

Si bien aún no hubo una comunicación oficial, el rumor irrumpe en un tiempo muy complicado para la televisión y la industria del entretenimiento. Además, coincide con el anuncio de que Este es el show no estará en la grilla de la temporada estival. De hecho, José María Listorti ya comunicó que no seguirá al frente del programa en 2018. El ciclo tenía como función hacerse eco de lo que sucediera en el “Soñando”, tal como actualmente hace con el “Bailando”.

Por otro lado, la participación de Pampita aún no estaba garantizada. La modelo también recibió una propuesta de Telefe para hacer un magazine.

Aire: Ideas del Sur quedaría sin ningún programa al aire hasta la vuelta de Tinelli.