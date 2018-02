Peressini denunció que la Provincia le sacó $2,5 millones

Peressini indicó que la medida es injusta porque si bien la municipalidad está acomodando sus números, esos recursos no tendrían que dejar de enviarse, teniendo en cuenta que desde hace mucho tiempo no se discute la forma en que se distribuyen los recursos por coparticipación. “Deberíamos estar recibiendo 40 millones por parte de la Provincia, pero nos dan 20. Plottier necesita ese dinero que nos enviaban por mes porque cada día crece más y aumenta la cantidad de habitantes. Yo espero que estos recortes sean decisiones de sus ministros y no de nuestro gobernador”, expresó.

El intendente señaló que la ciudad “no merece el ajuste que nos quiere imponer el gobierno neuquino” y advirtió: “Son 30 millones de pesos menos al año y eso nos condiciona muchísimo”. También se refirió a su relación con Omar Gutiérrez y confesó que en los últimos tiempos no tuvo contacto con él, a diferencia del vínculo que lo unía al gobierno provincial durante su anterior gestión, en la cual asistía los actos oficiales y mantenía un fuerte vínculo con el ex mandatario Jorge Sapag.

Gutiérrez había prometido discutir los coeficientes de coparticipación en una mesa en la que se iban a sentar todos los intendentes, pero todavía eso no sucedió. El cálculo para Plottier está desactualizado, en especial por su crecimiento poblacional.