Pereyra exigirá que se anulen los 1500 despidos petroleros

Dijo que no se ejecutaron de manera legal. Hoy se analizará el tema con el Gobierno y las empresas.

El petrolero resaltó que no se dictaminó un preventivo de crisis.

El petrolero resaltó que no se dictaminó un preventivo de crisis. Agustin Martinez

NEUQUÉN

A partir de un encuentro que mantendrán hoy en el Ministerio de Trabajo los representantes de los petroleros, las empresas y el Gobierno, se determinará la validez de los 1500 despidos que hubo en el sector.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, dijo ayer que pedirán la nulidad de los despidos porque “no se ejecutaron de acuerdo con la Ley 24013, que es muy clara y que da cuenta de que no se pueden realizar sin algunos requisitos previos”.

En declaraciones radiales, Pereyra indicó que en esta oportunidad se llevaron adelante sin el preventivo de crisis, avisar al Ministerio de Trabajo con antelación. Por esa razón, “esos despidos quedaron invalidados” y eso es lo que se resolvería hoy. Los petroleros contarán con un subsidio de una suma próxima a los 20 mil pesos por mes, en tanto que el sindicato mantendrá la cobertura social de los afiliados.

Protesta en Halliburton

Unos 300 trabajadores de la empresa Halliburton de Neuquén se encuentran con retención de tareas porque denuncian que se les liquidaron mal los haberes, con la mitad de las horas trabajadas en el campo. “Anoche (por el domingo) nos reunimos en los portones de la base para pedir explicaciones por la mala liquidación de las horas trabajadas. Nos liquidaron 12 horas cuando trabajábamos 24. Eso significa menos de la mitad de los haberes”, explicó Carlos, uno de los trabajadores apostados en el frente de la empresa, a LU5.

Desde el domingo a las 20, los petroleros se reunieron frente al portón de la empresa para acordar las medidas a seguir y evitar que salieran los tenían que subir al campo. “No hay explicaciones por esta mala liquidación del sueldo. No pasó con otras empresas. No cumplieron con el acta de productividad del 20 octubre, no sabemos si está homologada”, resaltó.