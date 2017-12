Pereyra reculó y le pidió disculpas a Chani Sapag

También el líder del Sindicato de Petroleros Privados no tuvo contemplaciones con Gutiérrez y Sapag, el martes, un rato después de que fuese aprobada la ley previsional en una maratónica sesión de Diputados, con las pantallas de la televisión en llamas por la acción de manifestantes violentos y la represión de las fuerzas de seguridad. “Esto no es el Movimiento Popular Neuquino”, acusó sobre la actuación del presidente del partido y la hermana del ex gobernador Jorge Sapag, líder de la lista Azul, el sector interno que conduce al MPN.

A tres días de haber volado por los aires el tablero interno del partido provincial, Pereyra salió a disculparse. “Los dirigentes políticos a veces nos equivocamos muy feo”, dijo al final de una entrevista radial.

“Yo hice declaraciones cuestionando duramente la presencia de los gobernadores en el recinto y dije que presionando a los diputados para que voten a favor de una ley. Son expresiones desafortunadas”, asumió el senador nacional. En su momento argumentó desde su banca y votó en contra del proyecto macrista de reforma previsional, que contempló una modificación en la fórmula para calcular el primer haber jubilatorio y en la que define los aumentos periódicos de las jubilaciones.

“Se ha sentido atacado el compañero gobernador Omar Gutiérrez y la compañera diputada Chani Sapag. Yo he analizado mis declaraciones, mi hijo me las hizo escuchar, y realmente son desafortunadas. Debemos reconocer cuando estamos mal, cuando hacemos este tipo de declaraciones sin medir el daño que podemos causar”, reculó Pereyra.

Y no se quedó ahí en el pedido de disculpas. “Quiero desagraviar al gobernador de la Provincia, a Chani, a todos los gobernadores de nuestro país que estuvieron en el recinto y también al presidente de la Nación (Mauricio Macri), quien estaba conduciendo este momento tan difícil que atravesamos los argentinos con gente en la calle haciendo desmanes, que por supuesto lo rechazamos categóricamente. Quiero reconocer que estuve mal. Y, entonces, quiero desagraviarlos pidiéndoles disculpas”.

A renglón seguido, el senador que lidera la lista Azul y Blanca del MPN despejó la pelota de la zona incómoda de la cancha en la que se puso a hacer jueguitos con la idea de retomar la iniciativa en el partido. “Vamos a seguir trabajando, caminando esta Argentina en la que está tan difícil todo”, concluyó.

"Con agravios no se puede construir nada, sino que se va destruyendo lo poco que hemos construido”, afirmó Guillermo Pereyra, Senador