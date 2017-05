Pérez: "Le metí la patada de viejo cascarrabias"

El volante que el domingo no jugó por alcanzar el límite de tarjetas amarillas ayer se fue expulsado del entrenamiento por pegarle una dura patada al juvenil Tomás Fernández.

La decisión la tomó el entrenador Guillermo Barros Schelotto; Pérez sin discutir se fue del campo de juego y sin bañarse se retiró rápidamente del predio de Casa Amarilla.

"Me encaró como 50 veces y no lo podía parar. En la primera fui fuerte y reboté porque es un tanque y en la segunda le metí la patada de viejo cascarrabias”.Pablo Pérez. El volante explicó por qué le pegó una patada al juvenil Fernández.

Disculpas

Luego, Pérez se disculpó públicamente por haber golpeado a su compañero y argumentó que lo hizo “porque no lo podía parar” y se calificó como un “viejo cascarrabias”. “Me encaró como cincuenta veces y no lo podía parar. En la primera fui fuerte y reboté porque es un tanque y en la segunda le metí la patada de viejo cascarrabias”, se sinceró el ex jugador de Newell’s.

En diágolo con Fox Sports agregó:

“Me enojé porque no lo podía parar, me volvió loco. Tendría que haber quedado ahí pero se armó mucho lío”, expresó Pérez, quien aseguró que hoy hablará con el Mellizo teniendo en cuenta que ayer se fue a su casa sin saludar.

Arma el once

En cuanto a lo futbolístico, Guillermo estudia cómo armar la mitad de la cancha ya que Pérez puede volver al once. El punto es si deja a Gago, Bentancur y Barrios más Pérez, o si prescinde de un volante para dejar en la cancha al pibe Gonzalo Maroni, que metió un gol ante los de Sarandí.