Perú: un violador liberado

“¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declare inocente?”, continúa la conversación en la que es imposible escuchar al interlocutor del administrador de justicia. El tono evidencia la naturalidad de un tema común y cotidiano. El diálogo es interrumpido por otra llamada. El audio dura 51 segundos. Quien profiere estas palabras es el juez César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

Su caso es apenas una pequeña muestra de la serie de denuncias que el medio digital IDL-Reporteros presentó en los últimos días: arreglos de concursos para puestos laborales, agasajos a autoridades por parte de cuestionados personajes, favores de todo tipo a empresarios, políticos y familiares son lo que se escucha en los diversos audios puestos a disposición en Youtube.

Lo cierto es que la grabación en la que se negocia la benevolencia o liberación del violador de una menor de edad, y el resto de los casos señalados, generó la oportunidad, a decir de expertos consultados, de realizar necesarias reformas judiciales. Si bien Hinostroza y políticos del fujimorismo denunciaron que las grabaciones tendrían un origen ilícito, la Fiscalía contra el Crimen Organizado local garantizó que estas son legales y constitucionales.

¿A qué caso se refería Hinostroza? El 28 de febrero de 2017, la sala liderada por este juez eliminó la pena de 30 años de prisión que en instancia previa había recibido un sujeto que había violado a una niña de 11 años. En el documento se lee que el caso carece de “prueba suficiente, idónea, pertinente y eficaz” para no creer en la inocencia de Mauricio Faustino Huamaní Saldívar. Ello, pese a los testimonios de la víctima y a estudios médico-legales que señalaban traumas psicológicos por la terrible experiencia vivida y evidencias físicas de la agresión.

--> Un problema en la sociedad peruana

La violencia de género en Perú es un problema social aún no solucionado. En los últimos 4 meses, dos mujeres murieron tras ser incendiadas vivas. En el primer caso, el asesino fue un sujeto que justificó su crimen porque la joven no hacía caso a sus cortejos. En el segundo, fue el ex cuñado de la mujer el que le echó combustible y la prendió fuego; previamente, le había dicho a su pareja que le daría “donde más le duele”.

En abril de este año, la Defensoría del Pueblo de Perú alertó que en el primer trimestre los feminicidios habían aumentado un 10% en comparación al 2017.