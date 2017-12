En una carta titulada “Harvey Weinstein es mi monstruo también”, la mexicana confesó su compleja experiencia con Weinstein, revelando que la acosó sexualmente en numerosas ocasiones, la amenazó de muerte para silenciar el abuso verbal y dijo que cerraría la producción de la película Frida (2002) -famosa biografía de la artista Frida Kahlo protagonizada por Hayek- si no realizaba una escena de desnudo frontal.

Al límite

“Lo conocía un poco gracias a mi relación con el director Robert Rodriguez y la productora Elizabeth Avellan, quien era su esposa en ese entonces y quien me había acogido bajo su tutela tras hacer algunas películas con ella. Lo único que sabía de Harvey en ese momento era que tenía un gran intelecto, que era un amigo leal y un hombre de familia”, comenzó explicando Salma en el escrito.

“Con lo que sé ahora, me pregunto si no fue sólo mi amistad con ellos -así como con Quentin Tarantino y George Clooney- lo que me salvó de ser violada”, agregó en el texto que publicó The New York Times, medio que desencadenó la ola de denuncias contra el ex magnate cinematográfico en octubre.

Horror

Hayek detalló que muchas veces le dijo que no al productor, incluyendo masajes, duchas y relaciones sexuales. La actriz de 51 años reveló que el día que tuvo que grabar la escena de sexo, sufrió un ataque de ansiedad, “por primera y última vez” en su carrera, y empezó a llorar mientras su cuerpo temblaba de forma descontrolada: “No estaba así porque fuese a estar desnuda con otra mujer. Lo estaba porque iba a estar desnuda con una mujer para complacer a Harvey Weinstein”, señaló Salma.

Con este testimonio la actriz espera que su historia sirva para entender “por qué es tan difícil” denunciar y por qué sus compañeras han esperado tanto tiempo antes de hacerlo. “Los hombres han acosado porque podían. Las mujeres están hablando ahora porque, en esta nueva era, al fin pueden”, concluyó Hayek.