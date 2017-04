Piden $500 por prestar el auto para sacar el carnet

Si no tenés vehículo para hacer la prueba del carnet de conducir, en las redes te ofrecen uno a cambio de $500.

Neuquén.- “¿Necesitás sacar el carnet de conducir y no tenés auto? Nosotros te lo alquilamos”, anuncia la imagen en las redes sociales. No se trata de una compañía de alquileres de vehículos, sino de un grupo de personas que trata de paliar la crisis de empleo a través del ingenio y la creatividad. El servicio cuesta 500 pesos y consiste en facilitarle el automóvil al interesado en tener la licencia que no cuenta con vehículo propio ni allegados que se lo presten para hacer la prueba.