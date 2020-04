Piden ayudar a los clubes de barrio para que "no desaparezcan"

Jaule no solo es valorado por sus condiciones en ese rol sino también por su verborragia y su claridad a la hora de declarar y comunicarse. Por eso, en tiempos de parate y Coronavirus, fue buscado por un medio santiagueño para dar su visión respecto al momento que atraviesa el deporte.

“Hay que ayudar de la forma que sea a los clubes de barrio, donde te criaste y está tu esencia, no importa lo grande o chico que sea” pidió y agregó “defendamos estos espacios para que esta pandemia no se los lleve puestos y desaparezcan. No hay que olvidarse que formaron a hombres y mujeres, y que junto a la educación y a la familia seguirán haciendo que los ciudadanos sean mejores“.

Jaule, actual entrenador de Del Progreso de General Roca, tuvo un paso en el regreso de Petrolero Argentino a Liga Argentina desde la temporada 2015 a la 2018 y siempre bregó por la importancia de los clubes como formadores y contenedores de la juventud.

“Ahora hay que luchar para que esos clubes puedan reabrir sus puertas y que la pelota pique o ruede eternamente”, sentenció. ¡Bien ahí!

