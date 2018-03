Piden explicación por $100 millones a una consultora

El proyecto de comunicación, que fue aprobado por mayoría con la excepción de los concejales oficialistas, le pide al Ejecutivo municipal que informe los detalles del contrato que suscribió con la consultora Macroconsulting SA para que realice el cálculo de las regalías hidrocarburíferas mal liquidadas por el gobierno provincial entre 2013 y 2017, y que establece un pago del 25% de lo que recaude en su reclamo.

El concejal por el Frente Neuquino Luis Durán destacó: “El municipio de Neuquén no puede pagarle ese monto a una consultora por una auditoría que ya se realizó en este Concejo Deliberante en el año 2016”, y agregó: “Es un contrato leonino que no tiene explicación, o lo que sería más grave, parece un negocio entre el Municipio y la consultora”. El concejal ya había tocado este tema el año pasado, pero el oficialismo no le dio lugar al debate.

“El año pasado el intendente anunció que le iba a reclamar 400 millones de pesos a la Provincia, aunque no aclaró que firmó un contrato con una empresa que establece un pago del 25% de lo recaudado, y lo más llamativo es que cuando se realizó la licitación pública, se hizo en base a una estimación del reclamo de 10 millones de pesos y sólo se presentó Macroconsulting SA”, explicó el concejal Durán.

Apoyo: Los partidos de la oposición también se sumaron al pedido para conocer el contrato.