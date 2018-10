Piden a los vecinos no intentar cazar a los murciélagos

Neuquén. Los murciélagos rabiosos les han puesto los pelos de punta a muchos vecinos de la ciudad. En pocos meses se registraron tres casos de animales con rabia, dos en el barrio Cumelén y uno en Santa Genoveva. “Les pedimos a los vecinos que no traten de cazarlos ni acercarse si se encuentran con un murciélago porque no se sabe si está enfermo o no. En estos casos hay que llamar a Zoonosis para que ellos se ocupen”, recomendó en declaraciones radiales Rubén Salari, presidente de la comisión vecinal de Santa Genoveva.