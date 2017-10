Piden que se reglamente la ley que cuida los ríos

En rueda de prensa los integrantes de la red informaron las conclusiones de dos foros realizados en Neuquén y Zapala con el propósito de establecer criterios de aplicación de la ley que se aprobó en junio de este año.

“La ley de Alerta Hídrico Ambiental se sancionó en junio de este año, producto de un proceso de movilización y participación ciudadana y todos coincidimos en que es una herramienta y un aporte para revertir la problemática de la contaminación de los ríos”, contextualizó el diputado Santiago Nogueira. La ley se publicó en el Boletín Oficial el 21 de julio y estipulaba un plazo de 60 días al Ejecutivo provincial para su reglamentación. Dicho plazo venció el 19 de septiembre.

Embed Hoy con la Red en Defensa de los Ríos vamos a presentar el documento que elaboramos después de los Foros por los Ríos. pic.twitter.com/PeGk4MSLD7 — Santiago Nogueira (@nogueiranqn) 27 de octubre de 2017

Por su parte, el defensor del pueblo Ricardo Riva expresó la necesidad de seguir generando ‘concientización’ sobre el cuidado del ambiente. Agregó que la Defensoría del Pueblo actúa y acompaña a entidades y grupos de la comunidad que se movilización en ese sentido.

La ley tiene como antecedentes inmediatos la contaminación de los cursos de agua en la ciudad de Neuquén en la temporada pasada que obligó, por caso, al cierre del balneario Albino Cotro. Luego devino una movilización popular bajo la consigna “salvemos los ríos”. En junio la Legislatura aprobó la ley Nº 3076 de alerta hídrico ambiental con el objetivo de abordar de modo urgente el problema de contaminación y degradación de los cursos de agua de la provincia.

Reglamentación

Desde la Red en Defensa de los Ríos consideran que dos de los puntos a los que hay que prestar atención a la hora de reglamentar son los criterios de conformación del comité que prevé la ley para planificar, ejecutar y controlar el plan de saneamiento y los indicadores que se usen para medir la contaminación. Victoria Bisheimer, bióloga e integrante de la Red, marcó la necesidad de generar indicadores propios.

“Si tenemos indicadores que no son locales los resultados no son válidos, nuestros ríos son de agua cristalina y con muy poca materia orgánica, si no generamos indicadores acorde a eso todo lo que hagamos no tendrá sentido”, explicó.