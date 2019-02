Pidió perdón por los abusos el abad de un monasterio

“Mis hermanos de comunidad y yo mismo pedimos humildemente perdón a las víctimas, nos solidarizamos con su dolor y les ofrecemos el apoyo de la comunidad”, aseveró el abad, quien confesó que los casos de abuso sexual a menores por parte de clérigos le duelen “profundamente”. Al mismo tiempo, recordó que se ha creado una comisión externa para investigar las denuncias y que cuando ese proceso concluya, la abadía actuará “en consecuencia” y de acuerdo con los protocolos establecidos por el papa Francisco.

Pero estas medidas no contentan a los denunciantes. Miquel Hurtado, el primero en denunciar públicamente al monje Andreu Soler, se manifestó en Montserrat junto a Pete Saunders, antiguo miembro de la comisión antipederastia organizada por el papa Francisco. Blandiendo una pancarta con la leyenda “Abad encubridor, no puede ser pastor”, Hurtado exigió a Soler que dimita y consideró que la comisión de investigación no es suficientemente independiente