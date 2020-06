Piedrazos, tiros y amenazas de muerte en Costa Norte

El la denuncia, la víctima explicó que la familia ya se encontraba durmiendo cuando él comenzó escuchar piedrazos y los ladridos de su perro. Desorientado y atemorizado, se levantó de la cama y salió al patio delantero con una gomera, momento en el que pudo ver a un grupo de personas intentando ingresar a su propiedad y arrojando piedras.

"Traté de sacarlos, pero rompieron el tejido perimetral, entraron y comenzaron a romper todos los vidrios de los vehículos que tengo en el patio, como así también los vidrios de mi casa. En un momento intenté sacarlos, pero al ver que eran muchos di un paso hacia atrás y fue allí donde sentí un golpe en la cabeza que me tumbó", detalló el hombre, quien se desempeña como mecánico.

Costa Norte es epicentro de numerosos robos todos los días. Piedrazos, tiros y amenazas de muerte a una familia de Costa Norte

Segundos después de la golpiza, el damnificado contó a la Policía que escuchó a un joven -a quien logró identificar- gritando: "Le di al gordo, le di al gordo".

"Rápidamente mi hijo me ayudó a levantarme y me llevó adentro de la casa, donde él se encontraba junto a mi señora. Me recuperé y salí nuevamente porque esta gente estaba adentro del patio con cuchillos y escuché ruidos de estruendos, como si fueran tiros. Ellos seguían tirando piedras y los escuché decir que iban a prender fuego mi casa, que nos iban a matar a todos", expresó.

Una vez que llegaron los móviles policiales al domicilio, el grupo de atacantes escapó sin dejar rastros y la familia damnificada pudo realizar la denuncia policial correspondiente.

Desde la Comisaría Cuarta indicaron que se puso en conocimiento de lo ocurrido al fiscal Martín Pezzetta, quien dispuso que se realizaran rondas periódicas en el domicilio del denunciante. Además, señalaron que a primera hora de la mañana identificaron a un vehículo merodeando por la zona y que los ocupantes portarían armas de fuego.