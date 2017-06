Pinino habló de "Más" y Mora salió a desmentirlo

De inmediato, sus dichos rebotaron en las redes sociales y los portales web generando una gran tensión en la patria futbolera. “El otro día, tomando un café en su oficina, Francescoli me dijo: ‘No lo vamos a tener más a Mora’ y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo: ‘tiene cáncer en una costilla’ y eso no tiene cura’”, lanzó Pinino en TEA. Incluso abundó que la dirigencia evaluaba su trasladado a Estados Unidos para que el uruguayo se realizara un tratamiento.

Sin embargo, de a uno, salieron diferentes actores a desmentirlo, incluso el propio jugador. “Estuve escuchando declaraciones muy dolorosas e irresponsables sobre mi salud y la verdad que está mi persona, mi familia, mi hijo y mucha gente que me quiere, que sufre por estas cosas”, arrancó Mora y prosiguió: “Es tan falso y dañino lo que supuestamente afirma que es difícil salir a responderle sin agraviarlo. Entonces les voy a contar que estoy cada día mejor y que voy a volver más fuerte que nunca, les mando un abrazo a todos”, expresó el delantero.

El último partido oficial de Mora fue el clásico ante Boca, en La Bombonera y luego comenzó a padecer dolores en la cadera que lo marginaron. Lo cierto es que el uruguayo padece una necrosis osteorticular en la cadera (una complicada enfermedad ósea), por lo que no tiene fecha posible de regreso y tampoco se descarta una operación. Por ahora, sólo kinesiología.

Driussi tiene una distensión y es duda ante Racing

Sebastián Driussi fue sometido a estudios tras la lesión sufrida ante San Lorenzo y se determinó que padece una “distensión en el aductor izquierdo”, algo más leve que un desgarro. Sin embargo, podría perderse el partido ante Racing en el Monumental dentro de dos semanas, cuando se reanude el torneo. De todas maneras, en el peor de los casos estaría disponible para las últimas dos fechas del Torneo de Primera.

El partido con Racing se disputará el domingo 18 y River recuperará también a los jugadores que viajaron con la Selección argentina: Jonathan Maidana, Nacho Fernández y Lucas Alario.