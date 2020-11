"Piojo" López, su vuelta al rally y el recuerdo de Maradona

piojo-lopez-LM.jpg El "Piojo" López recordó a Diego Maradona y habló de su vuelta al Rally

Más allá de su reincorporación a la especialidad, el ex delantero de Racing no esquivó el fallecimiento de Diego Maradona y recordó a quien fue su técnico en el equipo de Avellaneda. “Vengo viviendo momentos muy tristes desde que me enteré de la noticia de Diego. Noticias que uno no se espera. Sobre alguien que significó tanto para nosotros, a nivel sociedad y futbolístico. Así es la vida y ojalá que desde arriba nos guíe para conseguir otra Copa del Mundo como la que supo conquistar”, manifestó el oriundo de Río Tercero.

Y para cerrar agregó: “Tuve la gran suerte de tenerlo a Diego como entrenador en Racing, también fue adversario cuando nos enfrentamos a Boca. Fue un ser tan grande en la actividad que desarrollábamos que todo esto es inexplicable”.