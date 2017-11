Piquín: "Nunca hablé de renuncia, ojalá pueda seguir"

“En ningún momento hablé de renuncia. La gente habla al pedo, duele. Le dije a Hoppe y al Chato que no podía bailar porque no sé si tengo fracturado el coxis. Vamos a seguir trabajando por el sueño y ahora a apoyar a Facu Mazzei, que la va a apoyar a Macarena (Rinaldi) en el merengue. Ojalá me pueda poner bien para poder seguir acá”, aclaró Piquín.

En cuanto a su salud, señaló: “No puedo caminar ni sentarme. Está muy inflamada la zona, yo tengo una lesión vieja y el golpe removió todo. La gira también la levanté”.

Relevo: Facundo Mazzei, el talentoso bailarín de Stravaganza, será el nuevo compañero de Macarena Rinaldi.

Desgarrador

“Fueron doce disparos a mí. Me querían matar, estoy acá de pedo”, sentenció, quebrado, el bailarín al relatar la persecución del miércoles pasado. Aseguró que el primer disparo entró al auto por el baúl y que una chapita de dos centímetros paró la bala que podría haber impactado en su cabeza. “A la noche no puedo dormir”, confesó angustiado.