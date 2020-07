Los cuatro juegos del mes para PlayStation Plus son Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20, Talents Nubla 2 y Erica.

Rise of the Tomb Raider, un clásico de los juegos de consola, celebra su 20 aniversario con una versión renovada para PlayStation. Se trata de la secuela directa del reboot de 2013. En esta ocasión Lara Croft tendrá sus aventuras en las frías llanuras de Siberia.

Otro de los juegos disponibles es Nubla 2, una secuela del título lanzado originalmente en 2015 por PlayStation Talents. Una aventura donde se combinan elementos de aventura gráfica e investigación, que pone a los gamers a explorar una ciudad en el centro de la Tierra con el objetivo de devolverle el color.

Para los amantes de los deportes de cancha, otra de las opciones disponibles en este mes para los usuarios de PlayStation, es la última entrega de NBA 2K20. El juego es una recreación del simulador oficial de la NBA, la que probablemente sea la mejor liga de básquet mundial. Y sin duda, un clásico de las animaciones para los gamers.

Tal vez la estrella de este julio en PlayStation Plus sea Erica. El juego está desarrollado a través de escenas tan vívidas que recrean una especie de filme interactivo, que recuerda a las ya superadas aventuras full motion video, en la que los usuarios toman el control de la historia a través de las decisiones que se van tomando a lo largo de la historia.

Con estas opciones puestas en la mesa seguramente julio, abrirá nuevas posibilidades de diversión junto a la consola de PlayStation Plus.