Plottier: Candidatos a intendente se conforman con ser concejales  

La carta orgánica municipal de Plottier prevé en su artículo 29, que “los candidatos a intendente municipal no electos, de las listas oficializadas que obtuvieran cargos de concejales, tendrán opción a encabezar la nómina de concejales electos”.

Para esto define que se deberá realizar “un desplazamiento hacia abajo en el orden original, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la confirmación del escrutinio definitivo de las elecciones municipales”.

Aunque el escrutinio definitivo empezará recién el jueves, y puede demorarse varios días hasta su finalización, ambos candidatos confirmaron sus aspiraciones ante la Justicia Electoral de la calle Elordi 412.

Soto explicó a LM Neuquén que si bien aún “no” decidió si asumiría o no en diciembre como concejal, concretó el pedido para tener la “posibilidad”.

“La opción la tomo ahora porque tenés 48 horas para hacerlo, pero tengo hasta el 10 de diciembre para evaluarla”, indicó Soto, quien es actualmente el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, cargo que debería renunciar si asume como concejal.

Y esa no sería una complicación ya que aseveró que cuenta con “un equipo de las mejores mujeres y los mejores hombres para llevar adelante cualquier institución de forma ordenada”.

“Hoy no tengo definido si asumiría como concejal o no. Pero quise tener el tiempo suficiente para pensar tranquilo que es lo mejor para la gente”, explicó. De asumir como primer concejal no entraría Carlos Ponce, también del MPN.

p11-valenzuela(SCE_ID=350735).jpg

El caso de Gabriel Valenzuela es distinto. Porque la candidata a concejal que hasta hoy asumiría es Andrea Tubio, que iba como colectora del Frente de Todos y no era parte de su lista principal.

Valenzuela aseguró que “no” tenía ningún compromiso con el Frente de Todos para no hacer uso de lo que define la carta orgánica.

“Lo hago por las dudas. Y porque tenía una presión muy grande de mis compañeros que me reclaman que asuma”, explicó Valenzuela, quien además destacó que “aún no tiene definido si va a sumir o no”.

“Estoy haciendo algo que me corresponde, y eso me respalda. Hay que ver cómo vamos a seguir para adelante todos juntos. Para no romper con esto, y seguir avanzando”, expresó el candidato, quien igual desconfió de la “gran cantidad de cortes de boleta que hubo”.