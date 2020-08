Poca expectativa en centros de esquí para la nueva etapa

Sin embargo, se indicó que no esperan que esta apertura modifique mucho la cantidad de visitantes.

Agustín Neiman, gerente general de Chapelco Ski Resort, dijo que desde el 1° de agosto, fecha en que abrió el cerro, lograron recibir una "buena cantidad de gente los fines de semana, lo que podría estimarse en un 15 por ciento respecto de una situación normal, pero muy poco los días de la semana". Lo positivo, advirtió, fueron las excelentes condiciones de la montaña en cuanto a cantidad de nieve.

"Con el tema de las microrregiones, no creemos en un cambio muy importante. Va a llegar algo de gente de otras ciudades pero no creemos que el número varíe considerablemente. A Junín siempre lo tuvimos habilitado, junto con los clubes de San Martín, y hemos tenido consultas desde Villa La Angostura, ya que tenemos días de semana abiertos que Bayo no tiene y por ahí podremos esperar alguna visita", contó Neiman.

Informó que lo nuevo dentro del complejo es la habilitación de dos paradores en la base, que tienen la modalidad de contar con mesas afuera. También estarán disponibles las excursiones con raquetas de nieve y los trineos tirados por perros.

Por su parte, Pablo Torres García, presidente de Cerro Bayo en Villa La Angostura, explicó que en una temporada normal de fin de semana largo con gente del Alto Valle y de Bariloche arriban al complejo unas 4000 personas diarias y que hoy ese número quedó en 500. Mientras que los días de la semana el promedio es de unas cien personas.

"Por las microrregiones no sabemos cuánta será la demanda, espero que nos sorprenda para bien, hemos tenido consultas de Junín de los Andes, por eso el martes veremos, vamos a abrir viernes, sábado, domingo y lunes", indicó García. No se recuperan los gastos, lo hacemos por una responsabilidad social empresaria. Nuestro mejor negocio sería no abrir, pero somos una cadena importante de valor y que ahora con las microrregiones se suman más actividades, como los hoteles", destacó el responsable de Cerro Bayo.

La actividad en los dos centros de esquí seguirá funcionando con estrictos protocolos. Para el caso de Chapelco, la habilitación de los medios de elevación estará sujeto a las condiciones climáticas y de nieve pero, no de no mediar inconvenientes, se podrán utilizar la Telecabina, Silla 63, Silla Rancho Grande y Poma del Filo.

1600 pesos por día cuesta el pase para residentes en Chapelco. Para menores, el valor desciende a $1250. En el caso de cerro Bayo, se aplicó un 50 por ciento de descuento para residentes, que dejó el pase para menores en $850, mientras que los mayores abonarán $1200.