Podría reactivarse la denuncia de abuso contra Axel

“La causa contra Axel se archivó en tiempo récord, cuando la ley permite una investigación de hasta seis meses la fiscal la archivó en sólo dos, justo el mismo día donde otra joven en otra provincia presentaba una denuncia similar indicando el mismo modus operandi. Hubo muchas medidas probatorias que la fiscal no produjo, y no sabemos por qué, y lo que solicitamos al juez es poder continuar con la causa para poder presentar esas pruebas”, expresó D´Antona en diálogo con LM Cipoletti.

Agregó que ahora resta que la defensa decida si va a apelar la decisión, para que la cusa pueda continuar con su proceso.

“Lo que es importante con esto es que se retome la causa, no está archivada, podemos seguir produciendo prueba. Luego, otro juez evaluará si hay merito o no para hacer una acusación formal. Por ahora nuestro trabajo es reactivar la investigación, luego, en otra instancia, evaluaremos el trabajo que la fiscal de Cipolletti no hizo, o no quiso hacer”, relató el abogado.

Agregó que entre las pruebas que restaron estaban testimonios de varias personas en Río Negro y de otras de Buenos Aires, algunos podrían ser periodistas.

Dijo que la segunda denuncia está vinculada a la causa en Río Negro, porque quedaría en claro la manera de operar del acusado.

“Entendemos que hay una vinculación en los hechos por determinadas cuestiones que se repetirían. Fue tan apresurado el archivo que el 23 de diciembre a las 10 de la mañana presentábamos la segunda denuncia, y a los 10 minutos nos enterábamos del archivo de la primera. Los fiscales de Cipolletti sabían perfectamente qué pruebas faltaban, y por una extraña razón la archivaron de igual forma”, indicó D´Antona.

La querella tiene esperanzas en la reactivación de la causa. Según D´Antona, nunca llevaría adelante una denuncia donde las pruebas no respalden el relato. “Nunca hubiéramos presentado una denuncia sin pruebas que la acompañen”, afirmó.

Desde el Ministerio Público Fiscal cipoleño indicaron que el Código habilita a la víctima con su representante legal a continuar la acción de forma privada, ss decir, presentar una acusación por parte de la víctima sin la participación de la fiscalía, pero con participación de la defensa.

La denuncia

La denuncia contra el cantante Axel la realizó una joven oriunda de la ciudad de Catriel en octubre del 2019 por un hecho que habría ocurrido en el año 2017 durante la visita del cantante a la ciudad, en el marco de la Fiesta Nacional del Petróleo. Según dijo, el artista abusó de ella sexualmente mientras se encontraban en el cuarto de un conocido hotel en plena sesión de un tratamiento muscular. Ella había sido contratada por su especialización, pero tras lo sucedido suspendió su servicio y salió corriendo del lugar. Algunas personas presentes en el edificio, incluso algunos de ellos vinculados al municipio y a la organización del evento, habrían escuchado en boca de la joven lo ocurrido, pero no denunciaron.

La joven había guardado silencio hasta octubre del 2019, cuando escuchó en la televisión el relato de una periodista que contó una situación similar con el mismo cantante, y decidió contactarla y posteriormente formalizar una denuncia penal. La periodista era Paula Galloni, quien contó que cuando recién iniciaba su carrera, con tan sólo 19 años, Axel intentó besarla contra su voluntad durante una entrevista. La panelista de Pampita Online afirmó que tras su relato en televisión, recibió por redes sociales varios mensajes de jóvenes con experiencias similares; entre ellas estaba la joven de Catriel.

En diciembre pasado archivaron la denuncia

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti publicó en diciembre del 2919 un comunicado oficial en el que explicaban la decisión de archivar la causa que investigaba la denuncia por abuso sexual simple contra el cantante Axel. Indicaron que no había pruebas suficientes para formular cargos. Además, explicaron que la causa no se cerraba por completo sino que se podía avanzar con la incorporación de nuevas pruebas.

“Se resolvió reservar las actuaciones hasta tanto aparezcan nuevas pruebas”, fue lo que detallaron desde la fiscalía que preside Rocío Guiñazú, a cargo de la Unidad Temática 1 de Delitos en Contexto de Género y Abusos Sexuales.

Según se conoció, se produjeron todas las pruebas que había propuesto la querella y la fiscalía, pero no habrían sido suficientes para llegar a una acusación formal. Añadieron que la causa no queda cerrada, sino que se puede reabrir con el ofrecimiento de nuevas medidas probatorias.

“Entendiendo que no existen medidas de prueba pendientes de producción y fundamentalmente que con la información reunida a lo largo de la investigación, no se puede objetivar de manera sólida la materialidad del hecho denunciado siendo, en consecuencia, insuficiente -por el momento- la evidencia colectada para llevar a juicio al imputado”, señalaba la fiscal en su resolución.

En el comunicado expresaron que tras realizar todas las medidas para recabar indicios tendientes a avanzar con el caso no surgen elementos objetivos que permitan apuntalar el relato de la víctima de cara a un posible debate oral y público por el hecho investigado.

"En primer lugar y sin desconocer la importancia del testimonio de la víctima en estos casos, debe señalarse que a la ausencia de testigos presenciales, se suma que todos los testimonios de personas que compartieron momentos inmediatamente posteriores al hecho con la denunciante no son coincidentes con sus dichos. Sumado a las conclusiones de la pericia psicológica realizada a la joven por parte de los profesionales Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial de esta provincia, no refuerza lo mencionado por la misma en ocasión de declarar ante las autoridades judiciales", cita el texto del área de comunicación de Fiscalía.