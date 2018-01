Polémica denuncia al SAEM por un "plus" para multar

Guillermo Soto, que se desempeñó como inspector (también en SEIN), advirtió que los inspectores reciben un incentivo por hacer más multas. Al respecto, el edil manifestó a este medio que, de esa manera, “la empresa evade impuestos en materia previsional y laboral”.

La empresa negó la información y explicó a LM Neuquén que tiene un sistema de inspección para las infracciones, mientras que aseguró que no pagan por cantidad de multas. No obstante, reconoció que los empleados tienen un plus por desempeño. Es por carga horaria, uso del uniforme y tareas específicas.

Además, sostuvo que el empleado en cuestión fue desvinculado por poner en riesgo el sistema a través de una medida personal.

“Lo que hace la empresa es pagar a los empleados una comisión por multa en forma de gift card, que varía en función de la cantidad. A partir de las 500 multas mensuales se paga 3 pesos por cada una; desde las 750, 4 pesos, y después de las 1000, 5 pesos”, detalló el concejal Baggio.

Aseguró que Soto presentó copias de los vouchers que les entregaban a los trabajadores como “premio” y consideró: “Esto confirma una sospecha que teníamos todos desde hace mucho tiempo, que hacen plata a través de la creación de un esquema de cobro de multas”. La documentación fue entregada en el Deliberante, en la Municipalidad y en la AFIP.

Control: El SAEM asegura que lleva un estricto control sobre los inspectores de calle.

Un despido por causas violentas

SAEM explicó el despido de Guillermo Soto. “El 7 de diciembre pasado tuvo un inconveniente con su supervisor, ya que se negaba a realizar sus tareas”. Dijo que intentó zanjar el problema a través de la violencia física.