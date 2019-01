Polémica: el Papa le mandó un enviado a Maduro

El jueves, el Vaticano envió a un diplomático al acto de asunción de Maduro para el período 2019-2025. Se trata de Monseñor George Koovakod, encargado de negocios de la Santa Sede, a quien el jefe de Estado venezolano le agradeció su presencia al inicio de su discurso. El lunes pasado, tras las críticas de 20 ex presidentes, el papa Francisco ratificó que no piensa “interferir” en las crisis de Venezuela y Nicaragua. El Sumo Pontífice subrayó que “la Santa Sede no busca interferir en la vida de los Estados” y dijo que su pretensión es “ponerse al servicio del bien de todo ser humano” y “trabajar por favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas”. Respecto a Venezuela, deseó “que se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la persistente crisis política, social y económica”.