Gamarra salió a preguntarles a pasajeros seleccionados al azar cuán conformes están con el servicio de micros. “Hicimos las mismas preguntas de la encuesta que hace la Municipalidad”, le dijo el edil a LM Neuquén.

La encuesta arrojó que el 89% está disconforme con el sistema que impera en la ciudad. La proporción es falsa, refutó Palladino. “Pasamos de 4,5 a 6 puntos en la calificación de los usuarios”, le dijo el funcionario a este medio.

El concejal remarcó que pudieron ver que “gran parte de los neuquinos no está conforme con el servicio de Indalo” y que “la empresa no está comprometida y no otorga un servicio responsable”.

El director de Transporte contrastó estos dichos con un dato: la flota completa de Indalo tiene una antigüedad promedio de tres años, siendo modelo 2012 los más viejos que circulan por la ciudad.

De acuerdo con la encuesta de Gamarra, un 64,5% de los consultados perdió el presentismo en el trabajo o en la escuela porque el colectivo no pasó a horario.

No obstante, Palladino advirtió un estudio de la UNCo arrojó que había un 84% de cumplimiento de las frecuencias en la ciudad antes de la incorporación de 24 unidades nuevas, con las que se llegó al 90% de cumplimiento.

Otros datos

El 32% de los usuarios consultados pidió cambiar la empresa concesionaria, el 25% solicitó más frecuencias, el 24% más colectivos y el 9% más empresas.

Los resultados en cuanto a higiene y mantenimiento coinciden con los datos de la encuesta municipal, según Gamarra: el 56,8% está disconforme. La mayor incidencia responde a Indalo, donde se reprueba en un 59,4%.

Palladino y Gamarra cruzaron chicanas

Contraataque del Ejecutivo

Fernando Palladino consideró que la encuesta de Gamarra tiene como fin instalar al concejal en la campaña para la reelección.

La “pesada herencia”

Palladino le endilgó a Gamarra haber sido parte de un gobierno municipal (de Martín Farizano) que “gestionó mal el transporte”.

La necesidad de respuestas

El concejal Gamarra dijo que salió a relevar datos para demostrar que urgen cambios en el sistema actual de colectivos de la ciudad.

Pase de factura

Gamarra devolvió las críticas de Palladino recordándole que tuvo a cargo el transporte durante 10 de los últimos 14 años.

Cargar la SUBE suele ser una misión imposible

El 89 por ciento de los consultados para una encuesta sobre el transporte público manifestó quejas contra el sistema de carga de la tarjeta SUBE. El sondeo, que indagó sobre el grado de satisfacción de la tarjeta, reveló que el 57% de los usuarios no dispone en las cercanías de su casa de centros de carga, lo que indica la falta de distribución geográfica local.

Los problemas más importantes manifestados consisten en falta de crédito (61%), problemas del sistema (63%) y pocas bocas de expendio (67%). En segundo escalón se ubicaron el desconocimiento de los centros (32%), horarios de expendio (18%) y el cobro de un plus (23%).

El concejal Sebastián Gamarra se quejó porque el oficialismo municipal vetó un proyecto que preveía beneficios impositivos para los comercios que cargan la tarjeta SUBE.