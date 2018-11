Polémica en puerta de pozo

La Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHi) reúne a las 10 provincias petroleras del país, entre las que Neuquén brilla gracias a Vaca Muerta. Los gobernadores la metieron en el freezer hace varios años. No hubo ninguna reunión durante el gobierno de Mauricio Macri. No obstante, hace dos semanas hubo un amague de sacudón del grupo. Si bien no llegaron a juntarse los 10 mandatarios ni pautaron un encuentro a corto plazo, todos enviaron representantes a una reunión celebrada en Mendoza.