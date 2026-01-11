Armado y en silla de ruedas: lo detuvieron tras un llamado vecinal en plena madrugada

El procedimiento inició en la madrugada y terminó con el secuestro de varias armas de fuego, algunas de fabricación casera.

Un operativo policial desplegado en Cutral Co terminó con la demora de un hombre que se movilizaba en silla de ruedas y que llevaba consigo un arma de fuego , además del secuestro de otras armas halladas en el lugar. La intervención se originó a partir de un aviso telefónico que alertó sobre la presencia sospechosa de varias personas en la vía pública.

El hecho ocurrió este domingo por la madrugada, en inmediaciones de las calles Ejército Argentino y 9 de Julio. Según la información oficial, personal policial tomó conocimiento de la situación a través de un llamado telefónico que advertía sobre un hombre en silla de ruedas que se encontraba en actitud sospechosa en ese sector.

Ante el aviso, efectivos del Comando Radioeléctrico de Cutral Co, que realizaban patrullajes preventivos en la zona, acudieron de manera inmediata al lugar indicado. Al arribar, los uniformados observaron la presencia de tres hombres, quienes al advertir la llegada del móvil policial intentaron eludir el control y escaparon a toda prisa por las calles cercanas.

Durante la persecución, el personal policial logró dar alcance a uno de los sospechosos, quien se movilizaba en silla de ruedas. En ese momento, según se informó, el hombre se despojó de un arma de fuego tipo revólver calibre 32, que llevaba oculta entre sus prendas, con la aparente intención de descartarla antes de ser reducido.

image

Tras asegurar al hombre, los efectivos continuaron con un rastrillaje preventivo en el sector, lo que permitió hallar y secuestrar otras armas de fuego. Entre los elementos incautados se encontraron armas de fabricación casera y armas largas tipo rifle, cuya procedencia y estado quedaron bajo análisis de las autoridades competentes.

El hombre fue inmediatamente demorado y trasladado para quedar a disposición de la Justicia. Todas las armas secuestradas fueron incorporadas al procedimiento como evidencia y quedaron bajo resguardo policial, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Desde la Policía indicaron que el procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía interviniente, que ahora deberá determinar la situación legal del sospechoso, evaluar la procedencia de las armas incautadas y definir los pasos a seguir en el marco de la causa judicial.

En el operativo intervino personal del Comando Radioeléctrico Cutral Co, junto con efectivos del Grupo Especial y de la Comisaría 15° del barrio Pampa. Todas estas dependencias forman parte de la Dirección de Seguridad de la Comarca, que coordinó las tareas de prevención, persecución y aseguramiento del lugar.

SFP Cutral Co policia comisaria 14 (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Una fuerte discusión terminó con tres personas demoradas y el secuestro de un arma

Dos personas mantenían presuntamente una fuerte discusión en la calle que alertó a un vecino, quien terminó llamando a la Policía por este episodio que tuvo lugar en la ciudad de Cutral Co. Cuando efectivos policiales llegaron al lugar, ambos ofrecieron resistencia.

El hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 9 horas y, fue personal policial de Prevención del Comando Radioeléctrico, dependiente de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co quien llevó a cabo el procedimiento. Como resultado, se logró la demora de dos personas y el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera (denominada habitualmente como "tumbera").

La alerta telefónica llegó antes de que la discusión pase a mayores. El enfrentamiento tuvo lugar en inmediaciones de las calles Santa Teresita y Pernisek. Los efectivos identificaron a los sospechosos, un hombre y una mujer, quienes mostraron una actitud evasiva e intentaron retirarse rápidamente del sitio para eludir el control policial.

cutral co arma

Resulta que los efectivos observaron a un hombre entregando un objeto a una mujer, quien lo ocultó rápidamente dentro de una bolsa de consorcio.

Ante esta situación, el personal policial procedió a interceptar a ambas personas y solicitó la exhibición del contenido de la bolsa. Pese a la resistencia inicial y diversas excusas, tras el palpado preventivo y la inspección correspondiente se constató que se trataba de un arma de fuego tipo revólver.

Como resultado del procedimiento, se demoró a las dos personas involucradas y se procedió al secuestro del arma. En ese momento, una tercera persona intentó retirar una motocicleta que se encontraba junto a los primeros implicados, entorpeciendo el accionar policial, por lo que también fue demorada.

En el operativo intervino personal policial del Comando Radioeléctrico Cutral Có, Comisaría 15 y Tránsito de Plaza Huincul, dependientes de la Dirección de la Comarca.