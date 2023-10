Asesinan a un joven en plaza céntrica de El Bolsón

Hipótesis y duda

La policía informó que la principal hipótesis hasta el momento indica que el hecho se cometió con el fin de robo. Sin embargo, Juan manifestó que “No sé si me parece lo más coherente la idea de un robo: es cizaña, no apuñalás a una persona porque sí. Fue un asesinato”.

Por su parte, el subcomisario Víctor Escobar, Segundo Jefe de Comisaría 12° de El Bolsón relató lo sucedido y dijo que, antes de fallecer, la víctima llegó a decir que se trataría de 3 o 4 personas. “La hipótesis que estamos manejando es que fue un robo porque está faltando un teléfono celular y una campera”, detalló Escobar.

image.png El joven fue asesinado en una plaza céntrica de El Bolsón.

Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, la víctima se encontraba en las inmediaciones de una heladería alrededor de las 5:30 del martes cuando fue atacada.

Desde la Comisaría 12°, están solicitando “la colaboración de testigos que hayan presenciado el incidente o tengan información al respecto, para que se acerquen a la unidad policial o llamen al 911. Incluso pueden dejar sus números de contacto para poder tomar declaraciones vía telefónica. Cada mínimo detalle es importante para poder esclarecer el hecho”.

Conocida familia de comerciantes

En redes sociales, allegados a la víctima afirmaron que “lo apuñalaron 12 veces, le rompieron la cabeza y le robaron. No hay noticias, ni investigación, no se informa en ningún medio. Necesitamos esclarecer lo sucedido y encontrar a los culpables, instando a la policía a asumir la responsabilidad de la investigación. Si alguien vio algo a esa hora, por favor, acudan a la policía. Esto no quedará así, amigo, habrá justicia y condena para los responsables de esto. No podemos permitir que ocurran tales sucesos en medio de nuestro pueblo”.

No obstante, la información se ha esclarecido con el correr de las horas e indica que García habría recibido un cuchillazo en el cuello y en el cuero cabelludo, y fue trasladado a Esquel para someterse a una tomografía computada.

El joven fallecido tenía 37 años y estaba domicilio en Las Golondrinas, en el ejido de Lago Puelo. Pertenecía a una reconocida familia dedicada al comercio en la región.