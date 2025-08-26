Atraparon a dos adolescentes robando en un comercio: llevaban un aire comprimido

Los adolescentes fueron entregados a sus padres. No hubo heridos y toda la mercadería fue recuperada.

Dos adolescentes de Villa La Angostura fueron atrapados in fraganti cuando robaban un comercio de la localidad cordillerana, luego de ocasionar el disparo de alarma. No lograron huir demasiado lejos antes de la llegada de la Policía, que les secuestró un arma de aire comprimido.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió el lunes por la madrugada en el centro de la localidad, cuando alrededor de la 1, se disparó la alarma de un local ubicado en calle Pascotto, lo que alertó a los vecinos.

El personal policial de Comisaría 28 se dirigió hasta el lugar para chequear por intrusos y, al arribar, se toparon con un joven que escondía entre su ropa una importante cantidad de mercadería que había logrado tomar del local.

Comisaría 28 de Villa La Angostura.

En tanto, los efectivos a bordo de un patrullero que se pusieron a vigilar la zona dieron con cómplice del primero, quien coincidía con las características brindadas por el denunciante que avisó a la Policía, por lo que también se lo aprehendió. Se encontró entre sus prendas una réplica de arma de fuego tipo Glock, de aire comprimido, la cual fue secuestrada como evidencia.

Finalmente, ambos adolescentes fueron trasladados al hospital local para la correspondiente revisión médica y posteriormente notificados de la investigación y entregados a sus progenitores por disposición de la fiscalía de turno.

Toda la mercadería recuperada fue regresada al propietario del local en las horas posteriores al hecho.

Robo en una confitería de Cipolletti

Días atrás, una confitería ubicada en pleno centro de Cipolletti sufrió un robo en el que sustrajeron los reflectores, los parlantes, luces y hasta los cables canal del exterior del comercio. El insólito hecho delictivo se registró en la madrugada del viernes pasado, cuando una persona desprendió la estructura de hierro para llevarse múltiples elementos.

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad del local gastronómico, en el que se identifica a un joven con capucha pero con la cara descubierta, que comienza a romper los cables, desprender las luces y reflectores. Seguidamente trepa la fachada para romper la estructura de hierro que resguardaba los parlantes utilizados para ambientar el sector exterior.

Lamentablemente, el comerciante afectado no tuvo tanta suerte como el de Villa La Angostura, ya que se enteró del robo cuando ya era demasiado tarde para dar con el delincuente y el botín.

Robo a Justina El frente de la confitería cipoleña que sufrió el insólito robo.

El propietario de la Confitería, Salvador Campos expresó a LMCipolletti: “La verdad que estoy cansado, indignado. Es una carga emocional por lo que sucede, una carga económica porque tenemos que afrontar un nuevo gasto que se suma a todos los que tenemos. Una carga burocrática porque haces la denuncia y no sabés si realmente se ocupan o si somos simples estadísticas”.

Campos explicó que no es la primera vez que sufren un hecho de este tipo, ya que en febrero de este año le sustrajeron una motocicleta a una pareja de clientes mientras consumían en el lugar. En esta oportunidad también padecieron la ruptura de la fachada, el destrozo de las macetas y robo de plantas en la confitería ubicada en Villegas y General Roca del centro cipoleño.