Bajó a comprar en un mayorista de Neuquén y le robaron su cartera del baúl del auto

María Isabel, la víctima, contó que todo ocurrió el martes "entre las 12 y las 16", cuando hacía compras en el mayorista Yaguar. "Mi hermana me pidió si la podía traer a hacer una compra y adentro (en el estacionamiento) no había espacio, entonces lo dejé en la calle, cerca de la entrada, justo enfrente de la ruta", relató a LU5. Así quedó el auto sobre Félix San Martín.

La mujer bajó del auto solo con su DNI y su tarjeta de débito por si su hermana necesitaba algo de dinero, pero dejó el resto de su documentación y pertenencias en su cartera, la cual guardó en el baúl, algo que acostumbraba hacer. "Siempre dejo la cartera en el baúl y cierro con llave. Nunca le pasó nada hasta ahora. Adelante no había nada de valor" , comentó. Además, indicó que el cierre centralizado de su auto no funciona y por ello el único lugar que se puede trabar manualmente es el baúl.

María Isabel no sospechó que sus cosas estaban en riesgo. Entró junto a su hermana a comprar y, al ver que se demorarían, volvió al auto a buscar el equipo de mate un rato más tarde. Volvió a cerrar su auto y siguió con las compras. Finalmente, cuando regresaron al auto para irse, se encontró con la cerradura "reventada" y el faltante de su cartera, en la que llevaba documentación, un pendrive con fotos de sus nietos y una medalla de plata y oro que solía pertenecer a su abuela.

Además, pocos minutos después notó una compra realizada con su tarjeta de Mercado Pago, por $16.800 y en un negocio de calle Primeros Pobladores, a metros de donde estaba su auto estacionado.

La mujer ya comenzó a difundir el mal momento en redes para advertir a otros y recuperar sus pertenencias. Lo que más le interesa es poder dar con su documentación, a nombre de María Isabel Alarcón.

Además, contó que pudo enterarse que los robos de este tipo son muy habituales en las inmediaciones del predio del mayorista, donde lamentablemente la seguridad de los autos depende ya de la Policía y no de la seguridad privada del supermercado.

"¿Por qué no hay más seguridad en esa zona? A todos nos cuesta..", lamentó.

En caso de encontrar la documentación, se ruega avisar llamando a LU5 o a este diario.

Robo frecuente

Lamentablemente, esta modalidad de robo es frecuente alrededor de todo comercio, dado que los delincuentes calculan que tendrán el tiempo suficiente para actuar mientras la víctima realiza sus compras. Además, la mayoría de las personas, a pesar de la inseguridad y las advertencias, suele dejar alguna que otra cosa de valor en su vehículo.

De esta manera, el delincuente tiene asegurado algo de dinero o algún otro objeto que, si no le sirve o no le satisface, podrá vender rápidamente a través de las redes. Mientras que la documentación suele terminar arrojada a la basura para no resultar vinculante.