Bebé encerrado en el auto: fiscalía confirmó que considera aplicar la "pena natural" por la muerte

Ante la conmoción por la muerte del niño de tres años que estuvo encerrado seis horas en un auto, el Ministerio Público Fiscal informó en una conferencia de prensa que, aunque aún no han decidido si acusarán a sus padres, consideran aplicar una "pena natural" como salida alternativa del caso, conforme a lo permitido por el Código Procesal Penal.

conferencia nene encerrado.jpg

Entre las disposiciones adoptadas, se destacan la realización de entrevistas a profesoras del jardín de infantes; a efectivos de la Policía de Neuquén que brindaron ayuda a los familiares en los primeros momentos del hecho; a compañeros y compañeras de trabajo del padre y la madre; a responsables del organismo en el que ambos trabajan; a profesionales médicos que intervinieron; y a testigos. También se analizan filmaciones del sector donde quedó el auto.

En la conferencia de prensa de este jueves, adelantaron otras tareas que se realizan y no descartaron la aplicación de una "pena natural", en caso de decidirse a avanzar en una imputación contra los progenitores, algo que parece muy posible dada la "trágica" naturaleza del hecho, como lo calificaron los fiscales.

No obstante, la aplicación de la "pena natural" no significaría una pena de prisión para los padres, sino todo lo contrario. Es que esta salida alternativa denominada dentro de los Criterios de Oportunidad establecidos en el Código Procesal Penal neuquino, detalla en su inciso tercero que el Ministerio Público Fiscal "podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho [...] cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena".

En síntesis, se valoraría el dolor sufrido por la propia pérdida del niño como pena en sí misma para quienes cometieron el hecho.

Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que según surge de la investigación hasta el momento, se trató de "un hecho negligente" y que "no hubo intención" de ocasionar un daño al bebé.

"Conforme a distintos testimonios recabados y el resultado de la autopsia practicada, se descarta una situación de violencia doméstica o familiar y enmarcaría el hecho en un caso netamente de accionar negligente. Además, se determinó que el niño no presentaba ninguna lesion compatible con el momento del hecho ni de vieja data que pueda ser un indicador de maltrato. Esto nos lleva a determinar que no hay indicio alguno que indique que el hecho haya sido intencional", sostuvo García.

bebe encerrado camioneta Gentileza Policía Provincia

Aunque reiteró, como ya se había dado a conocer, que se realizaron entrevistas al entorno del niño y compañeros de trabajo de los padres de la víctima, tanto García como Azar sostuvieron que no han entrevistado a los padres por dos cuestiones.

En principio, manifestaron que ambos se encontraban "muy mal anímicamente" a raíz de lo ocurrido y no estaban en condiciones de conversar. Pero principalmente, remarcaron que por una "cuestión procesal", la fiscalía no los puede entrevistar, teniendo en cuenta que eventualmente podrían ser imputados formalmente por la negligencia hacia el bebé y no son simples testigos. Siguiendo esta misma línea, tampoco se ha entrevistado a familiares.

"Estamos llevando adelante una investigación penal y debemos determinar responsabilidades y tomar decisiones. Por eso no se los ha entrevistado", expresó el fiscal jefe.

"A la fecha, más allá de las medidas de prueba realizadas, no se ha formalizado imputación porque hay detalles que queremos determinar, si bien hay fuertes indicios de por qué se dieron los hechos de la manera en que se dieron. Por ejemplo, las circunstancias por las que el niño queda en el vehículo por tanto tiempo", explicó.

Los fiscales estuvieron acompañados por la asistente letrada Carolina Gutiérrez.