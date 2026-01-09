Brutal agresión en un comercio: atacaron a un joven con un botellazo y lo amenazaron de muerte

Los agresores serían tres personas que habrían robado el local en otra ocasión. Cuando la víctima los echó con un aerosol, se enojaron y desataron el violento ataque.

Un grave hecho de violencia e inseguridad se registró en la ciudad de Centenario en los últimos días, cuando un joven comerciante fue atacado con un botellazo y amenazado de muerte dentro de su fiambrería familiar. El salvaje episodio ocurrió el miércoles pasado en un comercio ubicado en la esquina de calles Estados Unidos y Perú y dejó a la familia protagonista en estado de shock y con temor a nuevas agresiones.

La víctima es el hijo de la dueña del comercio , Marcela , quien relató que la agresión se produjo cuando tres jóvenes ingresaron al local y reaccionaron con extrema violencia luego de que se les pidiera que se retiraran. Según explicó la comerciante, el pedido se hizo para evitar conflictos , ya que los mismos individuos habrían protagonizado robos anteriores en el lugar.

Lejos de retirarse, los agresores comenzaron a amenazar al joven, quien como forma de defensa los echó con un aerosol que arrojó sobre ellos y uno de los individuos le arrojó una botella de cerveza , que impactó en su cuerpo y podría haber causado lesiones graves.

“Lo amenazaron de muerte y le tiraron un botellazo. Gracias a Dios no fue en la cabeza, pero podría haber sido una tragedia”, expresó Marcela, en diálogo con FM Red Social 97.9. La mujer aseguró que el ataque fue directo contra su hijo y que la violencia se desató en cuestión de segundos, ante la mirada atemorizada de los clientes que se encontraban comprando en ese momento.

violenta agresion comercio centenario 2

El episodio, que fue registrado por las cámaras de seguridad del comercio, no solo dejó al joven con lesiones y un profundo impacto emocional, sino que además provocó importantes daños materiales dentro del comercio. Según la dueña, exhibidores de productos, una caramelera y equipamiento fiscal resultaron dañados durante el ataque, lo que generó pérdidas económicas significativas.

"No me dejan trabajar. Ante hechos así tengo que cerrar el local", lamentó la comerciante, quien aseguró que el miedo ya condiciona el funcionamiento diario del negocio.

De acuerdo al testimonio, el ataque se enmarca en una seguidilla de situaciones violentas que vienen sufriendo desde hace tiempo. Semanas atrás una empleada del comercio fue apuñalada en otro episodio y ahora se suma remarcó la agresión a su hijo. “Esto ya pasó todos los límites. Ahora no solo roban, ahora atacan y amenazan de muerte”, sostuvo.

Centenario, increpó a tres personas que habían robado anteriomente en su local y lo agredieron

Un hecho más que se suma a la lista

Las cámaras de seguridad del local registraron parte de los hechos y también otros episodios previos de robo. Según relató Marcela, en uno de los casos se observa cómo una persona intenta ocultar botellas de vino debajo de la ropa y, al ser descubierta, reacciona de manera agresiva. “Cuando una de las chicas le pide que deje la mercadería, se enojan y empiezan los problemas. Hoy ya no es solo robo, es violencia”, explicó Marcela.

El ataque al joven generó una fuerte sensación de inseguridad entre los vecinos y clientes habituales del comercio. La dueña remarcó que varias personas que estaban dentro del local se retiraron rápidamente por temor a quedar en medio del conflicto. “La gente tiene miedo, y eso se nota. Es una pérdida de ventas, pero sobre todo es vivir con miedo todos los días”, expresó.

Tras el hecho, la familia realizó las denuncias correspondientes y desde la Policía les informaron que se reforzarán los patrullajes en la zona. Sin embargo, la comerciante insistió en la necesidad de una presencia policial más constante y mejoras en la iluminación del sector para prevenir nuevos hechos violentos. “Necesitamos que nos cuiden. Ya no sabemos cómo seguir”, concluyó.